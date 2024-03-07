Посла США уведомили о признании трех американских НКО нежелательными в РФ

Послу США Линн Трейси было отправлено уведомление о признании трех американских некоммерческих организаций (НКО) нежелательными в России. Дипломату вручили соответствующую ноту с требованием прекратить поддержку деятельности указанных организаций. Об этом рассказали в МИД РФ.
«Линн Трейси уведомили о признании нежелательными в России трех американских НКО», — сообщили в российском МИД. Там добавили, что от посла США требуется прекратить поддержку этих НКО и удалить информацию о них с сайта посольства.
В случае вмешательства в дела России сотрудники посольства могут быть высланы из страны. НКО «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования» признаны нежелательными, заключили в министерстве.
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