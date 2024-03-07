Посла США уведомили о признании трех американских НКО нежелательными в РФ

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Обстановка у храма во время прощания с Навальным Алексеем. Москва, прощание с навальным, трейси линн
Линн Трейси получила уведомление о признании трех НКО нежелательными Фото:

Послу США Линн Трейси было отправлено уведомление о признании трех американских некоммерческих организаций (НКО) нежелательными в России. Дипломату вручили соответствующую ноту с требованием прекратить поддержку деятельности указанных организаций. Об этом рассказали в МИД РФ.

«Линн Трейси уведомили о признании нежелательными в России трех американских НКО», — сообщили в российском МИД. Там добавили, что от посла США требуется прекратить поддержку этих НКО и удалить информацию о них с сайта посольства.

В случае вмешательства в дела России сотрудники посольства могут быть высланы из страны. НКО «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования» признаны нежелательными, заключили в министерстве.

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Послу США Линн Трейси было отправлено уведомление о признании трех американских некоммерческих организаций (НКО) нежелательными в России. Дипломату вручили соответствующую ноту с требованием прекратить поддержку деятельности указанных организаций. Об этом рассказали в МИД РФ. «Линн Трейси уведомили о признании нежелательными в России трех американских НКО», — сообщили в российском МИД. Там добавили, что от посла США требуется прекратить поддержку этих НКО и удалить информацию о них с сайта посольства. В случае вмешательства в дела России сотрудники посольства могут быть высланы из страны. НКО «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования» признаны нежелательными, заключили в министерстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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