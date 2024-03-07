Политика Посла США уведомили о признании трех американских НКО нежелательными в РФ 07 марта 2024 в 15:33 Размер текста - 17 + Линн Трейси получила уведомление о признании трех НКО нежелательными Фото: Наумов Роман © URA.RU Послу США Линн Трейси было отправлено уведомление о признании трех американских некоммерческих организаций (НКО) нежелательными в России. Дипломату вручили соответствующую ноту с требованием прекратить поддержку деятельности указанных организаций. Об этом рассказали в МИД РФ. «Линн Трейси уведомили о признании нежелательными в России трех американских НКО», — сообщили в российском МИД. Там добавили, что от посла США требуется прекратить поддержку этих НКО и удалить информацию о них с сайта посольства. В случае вмешательства в дела России сотрудники посольства могут быть высланы из страны. НКО «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования» признаны нежелательными, заключили в министерстве. Послу США Линн Трейси было отправлено уведомление о признании трех американских некоммерческих организаций (НКО) нежелательными в России. Дипломату вручили соответствующую ноту с требованием прекратить поддержку деятельности указанных организаций. Об этом рассказали в МИД РФ. «Линн Трейси уведомили о признании нежелательными в России трех американских НКО», — сообщили в российском МИД. Там добавили, что от посла США требуется прекратить поддержку этих НКО и удалить информацию о них с сайта посольства. В случае вмешательства в дела России сотрудники посольства могут быть высланы из страны. НКО «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования» признаны нежелательными, заключили в министерстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям