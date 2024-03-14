Памфилова: права россиян беспрецедентно нарушаются за рубежом во время выборов

В западных странах фиксируется беспрецедентное нарушение избирательных прав россиян в период досрочных выборов президента РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав», — сказала Памфилова в ходе своего доклада о готовности к началу голосования на выборах президента России. Трансляция велась на сайте ЦИК.
По словам Памфиловой, выборы президента РФ впервые проходят в экстремальной ситуации. Она отметила токсичность международной атмосферы, а также указала на условия непрерывных угроз и других «негативных явлений».
Совет Федерации определил дату проведения президентских выборов в России. Голосование будет проходить в течение трех дней, начиная с 15 марта и заканчивая 17 марта. За пост президента страны поборются четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ), Владислав Даванков (от «Новых людей») и самовыдвиженец Владимир Путин.
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