Памфилова: права россиян беспрецедентно нарушаются за рубежом во время выборов

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Волонтеры в ТЦ. Выборы президента. Курган, голосование, за президента, выборы президента рф
Выборы президента РФ впервые проходят в экстремальной обстановке, заявила глава ЦИК Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В западных странах фиксируется беспрецедентное нарушение избирательных прав россиян в период досрочных выборов президента РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав», — сказала Памфилова в ходе своего доклада о готовности к началу голосования на выборах президента России. Трансляция велась на сайте ЦИК.

По словам Памфиловой, выборы президента РФ впервые проходят в экстремальной ситуации. Она отметила токсичность международной атмосферы, а также указала на условия непрерывных угроз и других «негативных явлений».

Совет Федерации определил дату проведения президентских выборов в России. Голосование будет проходить в течение трех дней, начиная с 15 марта и заканчивая 17 марта. За пост президента страны поборются четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ), Владислав Даванков (от «Новых людей») и самовыдвиженец Владимир Путин.

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В западных странах фиксируется беспрецедентное нарушение избирательных прав россиян в период досрочных выборов президента РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав», — сказала Памфилова в ходе своего доклада о готовности к началу голосования на выборах президента России. Трансляция велась на сайте ЦИК. По словам Памфиловой, выборы президента РФ впервые проходят в экстремальной ситуации. Она отметила токсичность международной атмосферы, а также указала на условия непрерывных угроз и других «негативных явлений». Совет Федерации определил дату проведения президентских выборов в России. Голосование будет проходить в течение трех дней, начиная с 15 марта и заканчивая 17 марта. За пост президента страны поборются четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ), Владислав Даванков (от «Новых людей») и самовыдвиженец Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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