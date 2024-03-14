Памфилова: права россиян беспрецедентно нарушаются за рубежом во время выборов

14 марта 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Выборы президента РФ впервые проходят в экстремальной обстановке, заявила глава ЦИК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В западных странах фиксируется беспрецедентное нарушение избирательных прав россиян в период досрочных выборов президента РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав», — сказала Памфилова в ходе своего доклада о готовности к началу голосования на выборах президента России. Трансляция велась на сайте ЦИК. По словам Памфиловой, выборы президента РФ впервые проходят в экстремальной ситуации. Она отметила токсичность международной атмосферы, а также указала на условия непрерывных угроз и других «негативных явлений». Совет Федерации определил дату проведения президентских выборов в России. Голосование будет проходить в течение трех дней, начиная с 15 марта и заканчивая 17 марта. За пост президента страны поборются четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ), Владислав Даванков (от «Новых людей») и самовыдвиженец Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В западных странах фиксируется беспрецедентное нарушение избирательных прав россиян в период досрочных выборов президента РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав», — сказала Памфилова в ходе своего доклада о готовности к началу голосования на выборах президента России. Трансляция велась на сайте ЦИК. По словам Памфиловой, выборы президента РФ впервые проходят в экстремальной ситуации. Она отметила токсичность международной атмосферы, а также указала на условия непрерывных угроз и других «негативных явлений». Совет Федерации определил дату проведения президентских выборов в России. Голосование будет проходить в течение трех дней, начиная с 15 марта и заканчивая 17 марта. За пост президента страны поборются четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ), Владислав Даванков (от «Новых людей») и самовыдвиженец Владимир Путин.