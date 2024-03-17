Народный артист РФ Олег Газманов проголосовал на президентских выборах. Он процитировал строки из своей песни «Вперед, Россия», которые отражают дух стойкости и сплоченности россиян.
«Так было в России с далеких времен, чем выше давление — тем крепче бетон», — заявил Газманов, его слова передает telegram-канал РЕН-ТВ. Он отметил, что россияне так активно идут голосовать, чтобы показать единство и выбрать лидера, который не сделает ошибки.
Ранее сообщалось, что на выборах проголосовали певцы Филипп Киркоров и SHAMAN. Также голос за кандидата успел отдать исполнитель Николай Басков.
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