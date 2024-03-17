Олег Газманов процитировал свою песню на избирательном участке. Видео

Олег Газманов проголосовал на выборах президента
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Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, газманов олег
Олег Газманов сообщил, что россияне голосуют, чтобы показать единство Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Народный артист РФ Олег Газманов проголосовал на президентских выборах. Он процитировал строки из своей песни «Вперед, Россия», которые отражают дух стойкости и сплоченности россиян.

«Так было в России с далеких времен, чем выше давление — тем крепче бетон», — заявил Газманов, его слова передает telegram-канал РЕН-ТВ. Он отметил, что россияне так активно идут голосовать, чтобы показать единство и выбрать лидера, который не сделает ошибки.

Ранее сообщалось, что на выборах проголосовали певцы Филипп Киркоров и SHAMAN. Также голос за кандидата успел отдать исполнитель Николай Басков.

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Народный артист РФ Олег Газманов проголосовал на президентских выборах. Он процитировал строки из своей песни «Вперед, Россия», которые отражают дух стойкости и сплоченности россиян. «Так было в России с далеких времен, чем выше давление — тем крепче бетон», — заявил Газманов, его слова передает telegram-канал РЕН-ТВ. Он отметил, что россияне так активно идут голосовать, чтобы показать единство и выбрать лидера, который не сделает ошибки. Ранее сообщалось, что на выборах проголосовали певцы Филипп Киркоров и SHAMAN. Также голос за кандидата успел отдать исполнитель Николай Басков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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