SHAMAN проголосовал на выборах президента. Видео

17 марта 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Ярослав Дронов перекрестился перед тем, как опустить бюллетень в урну Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) проголосовал на президентских выборах. Свой голос музыкант отдал на избирательном участке. «Автор и исполнитель SHAMAN проголосовал на президентских выборах», — передает telegram-канал «IZ.RU». На кадрах видно, как Дронов подходит к урне и несколько раз перекрещивается, перед тем, как опустить бюллетень. Ранее сообщалось что, на выборах проголосовал певец Филипп Киркоров. Также голос за кандидата успел отдать исполнитель Николай Басков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) проголосовал на президентских выборах. Свой голос музыкант отдал на избирательном участке. «Автор и исполнитель SHAMAN проголосовал на президентских выборах», — передает telegram-канал «IZ.RU». На кадрах видно, как Дронов подходит к урне и несколько раз перекрещивается, перед тем, как опустить бюллетень. Ранее сообщалось что, на выборах проголосовал певец Филипп Киркоров. Также голос за кандидата успел отдать исполнитель Николай Басков.