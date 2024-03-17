SHAMAN проголосовал на выборах президента. Видео

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, шаман, shaman, дронов ярослав
Ярослав Дронов перекрестился перед тем, как опустить бюллетень в урну Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) проголосовал на президентских выборах. Свой голос музыкант отдал на избирательном участке.

«Автор и исполнитель SHAMAN проголосовал на президентских выборах», — передает telegram-канал «IZ.RU». На кадрах видно, как Дронов подходит к урне и несколько раз перекрещивается, перед тем, как опустить бюллетень.

Ранее сообщалось что, на выборах проголосовал певец Филипп Киркоров. Также голос за кандидата успел отдать исполнитель Николай Басков.

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Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) проголосовал на президентских выборах. Свой голос музыкант отдал на избирательном участке. «Автор и исполнитель SHAMAN проголосовал на президентских выборах», — передает telegram-канал «IZ.RU». На кадрах видно, как Дронов подходит к урне и несколько раз перекрещивается, перед тем, как опустить бюллетень. Ранее сообщалось что, на выборах проголосовал певец Филипп Киркоров. Также голос за кандидата успел отдать исполнитель Николай Басков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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