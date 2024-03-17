Ярослав Дронов перекрестился перед тем, как опустить бюллетень в урну
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) проголосовал на президентских выборах. Свой голос музыкант отдал на избирательном участке.
«Автор и исполнитель SHAMAN проголосовал на президентских выборах», — передает telegram-канал «IZ.RU». На кадрах видно, как Дронов подходит к урне и несколько раз перекрещивается, перед тем, как опустить бюллетень.
Ранее сообщалось что, на выборах проголосовал певец Филипп Киркоров. Также голос за кандидата успел отдать исполнитель Николай Басков.
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