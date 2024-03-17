На выборы в Подмосковье пришел 105-летний ветеран ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, пенсионер, старик, старость, трость, ветеран, пожилой мужчина, палочка
Ветеран ВОВ Багаев заявил, что стоит сплотиться и вместе выбрать свое будущее Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

На президентские выборы в Подмосковье пришел 105-летнй подполковник Николай Багаев. Отмечается, что мужчина — ветеран Великой Отечественной войны. Он лично пришел на избирательный участок в Центр культуры и досуга «Болшево» в подмосковном Королеве.

«Нужно сплотиться, вместе выбрать свое будущее», — сказал Николай Багаев. Его слова передает «Подмосковье сегодня».

Сегодня заключительный день президентских выборов. По данным ЦИК, на 13:50 по мкс явка на голосование уже превысила показатели 2018 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На президентские выборы в Подмосковье пришел 105-летнй подполковник Николай Багаев. Отмечается, что мужчина — ветеран Великой Отечественной войны. Он лично пришел на избирательный участок в Центр культуры и досуга «Болшево» в подмосковном Королеве. «Нужно сплотиться, вместе выбрать свое будущее», — сказал Николай Багаев. Его слова передает «Подмосковье сегодня». Сегодня заключительный день президентских выборов. По данным ЦИК, на 13:50 по мкс явка на голосование уже превысила показатели 2018 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...