На выборы в Подмосковье пришел 105-летний ветеран ВОВ

Ветеран ВОВ Багаев заявил, что стоит сплотиться и вместе выбрать свое будущее
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
На президентские выборы в Подмосковье пришел 105-летнй подполковник Николай Багаев. Отмечается, что мужчина — ветеран Великой Отечественной войны. Он лично пришел на избирательный участок в Центр культуры и досуга «Болшево» в подмосковном Королеве.
«Нужно сплотиться, вместе выбрать свое будущее», — сказал Николай Багаев. Его слова передает «Подмосковье сегодня».
Сегодня заключительный день президентских выборов. По данным ЦИК, на 13:50 по мкс явка на голосование уже превысила показатели 2018 года.
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