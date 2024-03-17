Политика Выборы На выборы в Подмосковье пришел 105-летний ветеран ВОВ 17 марта 2024 в 17:52 Размер текста - 17 + Ветеран ВОВ Багаев заявил, что стоит сплотиться и вместе выбрать свое будущее Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На президентские выборы в Подмосковье пришел 105-летнй подполковник Николай Багаев. Отмечается, что мужчина — ветеран Великой Отечественной войны. Он лично пришел на избирательный участок в Центр культуры и досуга «Болшево» в подмосковном Королеве. «Нужно сплотиться, вместе выбрать свое будущее», — сказал Николай Багаев. Его слова передает «Подмосковье сегодня». Сегодня заключительный день президентских выборов. По данным ЦИК, на 13:50 по мкс явка на голосование уже превысила показатели 2018 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На президентские выборы в Подмосковье пришел 105-летнй подполковник Николай Багаев. Отмечается, что мужчина — ветеран Великой Отечественной войны. Он лично пришел на избирательный участок в Центр культуры и досуга «Болшево» в подмосковном Королеве. «Нужно сплотиться, вместе выбрать свое будущее», — сказал Николай Багаев. Его слова передает «Подмосковье сегодня». Сегодня заключительный день президентских выборов. По данным ЦИК, на 13:50 по мкс явка на голосование уже превысила показатели 2018 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям