Телеведущий из США рассказал, что победа Байдена на выборах в 2020 году была нечестной

Телеведущий из США Санчез: в 2020 году демократы продвинули Байдена на выборах

21 марта 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Джо Байден не победил бы на выборах в 2020 году без искусственной поддержки, заявил Рик Санчез Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Американский ведущий телеканала RT America Рик Санчес прокомментировал претензии стран Запада на якобы нечестные выборы в России. В ответ на это он напомнил, как в 2020 году демократы объединились, чтобы вынудить одного из кандидатов в президенты выйти из гонки, так как тот был более популярным среди избирателей, чем текущий президент Джо Байден. Тем кандидатом являлся Пит Буттиджич, подчеркнул ведущий из США. «Официальные лица Демократической партии собираются, чтобы провернуть трюк. Они консолидировали делегатов, связанных обещанием голосовать за определенного кандидата, чтобы добиться как раз того результата, который им нужен. Затем партийные аппаратчики пообщались с такими людьми, как например, Пит Буттиджич, который на тот момент был популярнее Байдена. Они добились того, чтобы тот вышел из гонки и поддержал Байдена», — заявил Рик Санчес. Он также привел ситуацию и с другой партией — демократической. По словам телеведущего, представителям партии запрещено критиковать другого кандидата в президенты, Дональда Трампа. После оглашения результатов президентских выборов РФ, победителем в которых стал российский глава Владимир Путин, страны Запада начали писать, что выборы проходили нечестно. Однако многие из мировых лидеров искренне поздравили российского президента. В этом году также состоятся выборы в США. Основными кандидатами являются Дональд Трамп и Джо Байден. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский ведущий телеканала RT America Рик Санчес прокомментировал претензии стран Запада на якобы нечестные выборы в России. В ответ на это он напомнил, как в 2020 году демократы объединились, чтобы вынудить одного из кандидатов в президенты выйти из гонки, так как тот был более популярным среди избирателей, чем текущий президент Джо Байден. Тем кандидатом являлся Пит Буттиджич, подчеркнул ведущий из США. «Официальные лица Демократической партии собираются, чтобы провернуть трюк. Они консолидировали делегатов, связанных обещанием голосовать за определенного кандидата, чтобы добиться как раз того результата, который им нужен. Затем партийные аппаратчики пообщались с такими людьми, как например, Пит Буттиджич, который на тот момент был популярнее Байдена. Они добились того, чтобы тот вышел из гонки и поддержал Байдена», — заявил Рик Санчес. Он также привел ситуацию и с другой партией — демократической. По словам телеведущего, представителям партии запрещено критиковать другого кандидата в президенты, Дональда Трампа. После оглашения результатов президентских выборов РФ, победителем в которых стал российский глава Владимир Путин, страны Запада начали писать, что выборы проходили нечестно. Однако многие из мировых лидеров искренне поздравили российского президента. В этом году также состоятся выборы в США. Основными кандидатами являются Дональд Трамп и Джо Байден.