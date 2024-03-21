Наука и техника План полета «Союз МС-25» изменится после отмены старта 21 марта 2024 в 23:36 Размер текста - 17 + Продолжительность полета составит около 50 часов Фото: Роскосмос Корабль «Союз МС-25» не сможет воспользоваться сверхкороткой схемой полета к МКС из-за переноса пуска. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли. «Для реализации двухвитковой схемы сближения и стыковки необходимы соответствующие баллистические условия и очень точное соответствие рабочей орбиты МКС старту корабля. 23 марта таких условий не будет», — сказал источник РИА Новости. Вместо этого полет будет выполнен по традиционной двухсуточной схеме, при которой корабль делает около 34 оборотов вокруг Земли. Продолжительность полета составит примерно 50 часов. Перенос пуска космического корабля был вызван просадкой напряжения химического источника тока, как заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Старт запланирован на 15.36 мск 23 марта. В экипаж входят представители России, Белоруссии и США, среди которых Марина Василевская, которая станет первой белорусской женщиной-космонавтом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Корабль «Союз МС-25» не сможет воспользоваться сверхкороткой схемой полета к МКС из-за переноса пуска. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли. «Для реализации двухвитковой схемы сближения и стыковки необходимы соответствующие баллистические условия и очень точное соответствие рабочей орбиты МКС старту корабля. 23 марта таких условий не будет», — сказал источник РИА Новости. Вместо этого полет будет выполнен по традиционной двухсуточной схеме, при которой корабль делает около 34 оборотов вокруг Земли. Продолжительность полета составит примерно 50 часов. Перенос пуска космического корабля был вызван просадкой напряжения химического источника тока, как заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Старт запланирован на 15.36 мск 23 марта. В экипаж входят представители России, Белоруссии и США, среди которых Марина Василевская, которая станет первой белорусской женщиной-космонавтом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям