Mirror: англичанин выразил «готовность умереть» за Путина в борьбе с ВСУ

28 марта 2024 в 08:14 Размер текста - 17 +

Эйден Миннис четко выполняет все приказы российских командиров, пишет Mirror Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британец Эйден Миннис, сражающийся на стороне России против Украины, заявил о своей готовности погибнуть за армию президента РФ Владимира Путина. Он активно участвует в конфликте и четко следует приказам российских командиров. «Готов умереть за войска Путина», — передает слова Минниса британский таблоид Mirror. Он добавил, что активно участвует в конфликте на стороне России и выполняет приказы командиров ВС РФ. Он находится в Луганске, где занимается установкой мин и взрывчатки против украинских солдат. По словам Минниса, его семья отвернулась от него после принятия им этой решительной позиции. Боец принес присягу России и является единственным иностранным бойцом в своем подразделении. Это уже второй случай присутствия британцев на стороне России в украинском конфликте, заключили в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британец Эйден Миннис, сражающийся на стороне России против Украины, заявил о своей готовности погибнуть за армию президента РФ Владимира Путина. Он активно участвует в конфликте и четко следует приказам российских командиров. «Готов умереть за войска Путина», — передает слова Минниса британский таблоид Mirror. Он добавил, что активно участвует в конфликте на стороне России и выполняет приказы командиров ВС РФ. Он находится в Луганске, где занимается установкой мин и взрывчатки против украинских солдат. По словам Минниса, его семья отвернулась от него после принятия им этой решительной позиции. Боец принес присягу России и является единственным иностранным бойцом в своем подразделении. Это уже второй случай присутствия британцев на стороне России в украинском конфликте, заключили в материале.