Mirror: англичанин выразил «готовность умереть» за Путина в борьбе с ВСУ

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Эйден Миннис четко выполняет все приказы российских командиров, пишет Mirror Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британец Эйден Миннис, сражающийся на стороне России против Украины, заявил о своей готовности погибнуть за армию президента РФ Владимира Путина. Он активно участвует в конфликте и четко следует приказам российских командиров.

«Готов умереть за войска Путина», — передает слова Минниса британский таблоид Mirror. Он добавил, что активно участвует в конфликте на стороне России и выполняет приказы командиров ВС РФ. Он находится в Луганске, где занимается установкой мин и взрывчатки против украинских солдат.

По словам Минниса, его семья отвернулась от него после принятия им этой решительной позиции. Боец принес присягу России и является единственным иностранным бойцом в своем подразделении. Это уже второй случай присутствия британцев на стороне России в украинском конфликте, заключили в материале.

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Британец Эйден Миннис, сражающийся на стороне России против Украины, заявил о своей готовности погибнуть за армию президента РФ Владимира Путина. Он активно участвует в конфликте и четко следует приказам российских командиров. «Готов умереть за войска Путина», — передает слова Минниса британский таблоид Mirror. Он добавил, что активно участвует в конфликте на стороне России и выполняет приказы командиров ВС РФ. Он находится в Луганске, где занимается установкой мин и взрывчатки против украинских солдат. По словам Минниса, его семья отвернулась от него после принятия им этой решительной позиции. Боец принес присягу России и является единственным иностранным бойцом в своем подразделении. Это уже второй случай присутствия британцев на стороне России в украинском конфликте, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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