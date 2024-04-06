Медведев обвинил Макрона в пособничестве террористам, напавшим на «Крокус»

Действия президента Франции Эммануэля Макрона могут быть расценены как пособничество террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл». Таким мнением поделился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Его риторика, его действия, а главное — его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам Медведева, Макрон и другие западные лидеры могут быть признаны спонсорами теракта в «Крокусе».
Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. Террористы массово расстреливали людей, а также организовали поджог. По официальной информации, погибли 144 человека.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Действия президента Франции Эммануэля Макрона могут быть расценены как пособничество террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл». Таким мнением поделился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Его риторика, его действия, а главное — его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта», — написал Медведев в своем telegram-канале. По словам Медведева, Макрон и другие западные лидеры могут быть признаны спонсорами теракта в «Крокусе». Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. Террористы массово расстреливали людей, а также организовали поджог. По официальной информации, погибли 144 человека.