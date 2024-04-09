Донецкая ФСБ поймала и выдворила нелегальных мигрантов из Мариуполя. Видео

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы
Восемь человек выдворены за пределы России, написал Денис Пушилин (архивное фото) Фото:

В Мариуполе ФСБ, МВД и Росгвардия выявили мигрантов, которые нелегально прибывали в городе. Восемь человек принудительно покинули пределы страны. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Управление ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардия провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе по выявлению мигрантов, которые незаконно находятся на территории республики. Восемь мигрантов выдворены за пределы РФ», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что проверки будут проходить и дальше.

К административной ответственности на данный момент привлечены 20 человек. В основном, они граждане ближнего зарубежья.

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В Мариуполе ФСБ, МВД и Росгвардия выявили мигрантов, которые нелегально прибывали в городе. Восемь человек принудительно покинули пределы страны. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «Управление ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардия провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе по выявлению мигрантов, которые незаконно находятся на территории республики. Восемь мигрантов выдворены за пределы РФ», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что проверки будут проходить и дальше. К административной ответственности на данный момент привлечены 20 человек. В основном, они граждане ближнего зарубежья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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