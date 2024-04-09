Донецкая ФСБ поймала и выдворила нелегальных мигрантов из Мариуполя. Видео

09 апреля 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Восемь человек выдворены за пределы России, написал Денис Пушилин (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Мариуполе ФСБ, МВД и Росгвардия выявили мигрантов, которые нелегально прибывали в городе. Восемь человек принудительно покинули пределы страны. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «Управление ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардия провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе по выявлению мигрантов, которые незаконно находятся на территории республики. Восемь мигрантов выдворены за пределы РФ», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале . Он уточнил, что проверки будут проходить и дальше. К административной ответственности на данный момент привлечены 20 человек. В основном, они граждане ближнего зарубежья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мариуполе ФСБ, МВД и Росгвардия выявили мигрантов, которые нелегально прибывали в городе. Восемь человек принудительно покинули пределы страны. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «Управление ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардия провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе по выявлению мигрантов, которые незаконно находятся на территории республики. Восемь мигрантов выдворены за пределы РФ», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что проверки будут проходить и дальше. К административной ответственности на данный момент привлечены 20 человек. В основном, они граждане ближнего зарубежья.