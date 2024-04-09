В Мариуполе ФСБ, МВД и Росгвардия выявили мигрантов, которые нелегально прибывали в городе. Восемь человек принудительно покинули пределы страны. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Управление ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардия провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе по выявлению мигрантов, которые незаконно находятся на территории республики. Восемь мигрантов выдворены за пределы РФ», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что проверки будут проходить и дальше.
К административной ответственности на данный момент привлечены 20 человек. В основном, они граждане ближнего зарубежья.
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В Мариуполе ФСБ, МВД и Росгвардия выявили мигрантов, которые нелегально прибывали в городе. Восемь человек принудительно покинули пределы страны. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «Управление ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардия провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе по выявлению мигрантов, которые незаконно находятся на территории республики. Восемь мигрантов выдворены за пределы РФ», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что проверки будут проходить и дальше. К административной ответственности на данный момент привлечены 20 человек. В основном, они граждане ближнего зарубежья.