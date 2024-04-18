Путин включил Подносову в состав судебной Комиссии

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Ирина Подносова
Ирина Подносова включена в состав Комиссии по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей Фото:

Новоиспеченная глава Верховного суда Ирина Подносова включена в состав Комиссии по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей. Соответствующее решение размещено на сайте опубликования правовых актов. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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Новоиспеченная глава Верховного суда Ирина Подносова включена в состав Комиссии по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей. Соответствующее решение размещено на сайте опубликования правовых актов. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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