Мирные жители пострадали в результате атаки ВСУ в Белгороде. Фото

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Спецоперация РФ на Украине

Двое мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ в Белгороде. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Пострадали двое мирных жителей", — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что жилой дом загорелся после атаки. Женщина получила ранение плеча, мужчина - ожоги.

Пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу. Пожарные расчеты на месте активно тушат возгорание, заключил Гладков.

Жилой дом загорелся после атаки ВСУ
Жилой дом загорелся после атаки ВСУ
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Двое мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ в Белгороде. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Пострадали двое мирных жителей", — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что жилой дом загорелся после атаки. Женщина получила ранение плеча, мужчина - ожоги. Пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу. Пожарные расчеты на месте активно тушат возгорание, заключил Гладков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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