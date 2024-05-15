Двое мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ в Белгороде. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Пострадали двое мирных жителей", — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что жилой дом загорелся после атаки. Женщина получила ранение плеча, мужчина - ожоги.
Пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу. Пожарные расчеты на месте активно тушат возгорание, заключил Гладков.
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