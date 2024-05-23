23 мая 2024

Россия в 2024 году нарастит экспорт свинины

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспорт свинины планируется увеличить до более 310 тысяч тонн
Экспорт свинины планируется увеличить до более 310 тысяч тонн Фото:

Россия по итогам 2024 года должна значительно увеличить экспорт свинины и субпродуктов до более 310 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

«К 2030 году экспорт продукции АПК нужно увеличить не менее чем в полтора раза к уровню 2021 года. Объем должен составить 55,2 миллиарда долларов в текущих ценах. Существенный прирост нужно обеспечить уже в этом году, в том числе нарастив поставки: свинины, субпродуктов и живых свиней — до уровня более 310 тонн мяса, а мяса и субпродуктов птицы — свыше 400 тысяч тонн», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Министерство отмечает, что производители выразили готовность наращивать объемы поставок и подтвердили экспортные планы на этот год.

Сообщалось, что заложенных средств в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы на агропромышленный комплекс не хватит, чтобы покрыть расходы, выросшие в разы. АПК является стратегическим направлением для обеспечения развития продовольственной безопасности, сообщил URA.RU первый зампредседателя комитета по аграрным вопросам Олег Нилов.

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Россия по итогам 2024 года должна значительно увеличить экспорт свинины и субпродуктов до более 310 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. «К 2030 году экспорт продукции АПК нужно увеличить не менее чем в полтора раза к уровню 2021 года. Объем должен составить 55,2 миллиарда долларов в текущих ценах. Существенный прирост нужно обеспечить уже в этом году, в том числе нарастив поставки: свинины, субпродуктов и живых свиней — до уровня более 310 тонн мяса, а мяса и субпродуктов птицы — свыше 400 тысяч тонн», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Министерство отмечает, что производители выразили готовность наращивать объемы поставок и подтвердили экспортные планы на этот год. Сообщалось, что заложенных средств в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы на агропромышленный комплекс не хватит, чтобы покрыть расходы, выросшие в разы. АПК является стратегическим направлением для обеспечения развития продовольственной безопасности, сообщил URA.RU первый зампредседателя комитета по аграрным вопросам Олег Нилов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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