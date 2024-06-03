Цены на газ в Европе подскочили до годового максимума

Цены на газ в Европе достигли максимума с декабря из-за недостатка поставок из Норвегии. Стоимость июльского фьючерса на газ выросла на 12,79%, достигнув 38,6 евро за один МВт·ч или 439 долларов за тысячу кубометров.
«Биржевая цена на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла до максимума с 8 декабря 2023 года. Цена июльского фьючерса выросла на 12,79%, достигнув отметки в 38,6 евро за один МВт·ч», — передает данные биржи ICE РБК. Там добавили, что остановка крупного газоперерабатывающего завода в Норвегии привела к увеличению цен на газ до уровня конца 2023 года.
Цены на газ в Европе взлетели из-за сокращения поставок из Норвегии после аварийной остановки работы газового завода «Нихамна». Норвежские поставки в британский терминал «Изингтон» временно прекратились. Мдет расследование причин сбоя.
Норвегия стала ключевым поставщиком после сокращения поставок из России. Европейский рынок газа остается нестабильным, цены растут третий месяц подряд, увеличиваясь на 18% в мае. Увеличение спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии усиливает конкуренцию за поставки газа между Европой и Азией.
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