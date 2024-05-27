Европа вступила в борьбу с Азией за российский газ

«Прайм»: Европа пытается отобрать российский СПГ у Азии путем санкций

27 мая 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Европа намерена ввести санкции против России, чтобы попытаться закрыть ей выход на восточные газовые рынки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа намерена наращивать закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России, но также хочет ввести против него санкции. Дело в том, что РФ стала наращивать экспорт энергоресурса на восток, а Европа не сможет прожить без российского газа. Об этом сообщает агентство «Прайм». «Отказ от российского СПГ будет означать усиление зависимости от поставок из США, которые не так уж стабильны. Прецеденты, когда в случае благоприятной конъюнктуры в Азии американский газа разворачивался в сторону Тихоокеанского бассейна, что приводило к резкому росту цен на газ в Старом Свете, уже были. Поставки из РФ — более надежный источник», — говорится в материале. Отмечается, что цены на газ из России — более стабильные, чем из США. При этом Европа хочет ввести санкции, направленные на СПГ, чтобы закрыть путь на восток. Ранее РФ стала наращивать экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому ЕС крайне тщательно изучает ввод новых ограничений. Агентство отмечает, что санкции против России стали словно палкой с двумя концами. Первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский заявил, что ЕС больше РФ пострадала от санкций. Поэтому введение новых ограничений могут усугубить ситуацию. Наиболее вероятный вариант — это запрет на реэкспорт ресурса. Это не сильно ударит по России, ведь конечные покупатели все равно находятся в составе Евросоюза, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Экономист Евгений Смирнов уточнил, что в результате запрета на реэкспорт закупки в самой Европе лишь возрастут. Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев рассказал, что Азиатско-тихоокеанский экспорт — наиболее перспективный для России. По его словам, СПГ из РФ намного дешевле, чем из США, Австралии или Катара. Это дает высокую гибкость в ценовой политике, и, как следствие, — отличную конкурентоспособность. Ранее в ЕС была утверждена особая реформа. Ее цель — запретить экспорт природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии с 2026 года. Также Европа планирует ввести санкции против проекта ПАО «Новатэк» по перевалке сниженного газа и 11 судов. При этом сама Европа не противиться закупать российский ресурс. VSE42.Ru пишет, что зимой Франция стала лидером по закупке газа и России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европа намерена наращивать закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России, но также хочет ввести против него санкции. Дело в том, что РФ стала наращивать экспорт энергоресурса на восток, а Европа не сможет прожить без российского газа. Об этом сообщает агентство «Прайм». «Отказ от российского СПГ будет означать усиление зависимости от поставок из США, которые не так уж стабильны. Прецеденты, когда в случае благоприятной конъюнктуры в Азии американский газа разворачивался в сторону Тихоокеанского бассейна, что приводило к резкому росту цен на газ в Старом Свете, уже были. Поставки из РФ — более надежный источник», — говорится в материале. Отмечается, что цены на газ из России — более стабильные, чем из США. При этом Европа хочет ввести санкции, направленные на СПГ, чтобы закрыть путь на восток. Ранее РФ стала наращивать экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому ЕС крайне тщательно изучает ввод новых ограничений. Агентство отмечает, что санкции против России стали словно палкой с двумя концами. Первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский заявил, что ЕС больше РФ пострадала от санкций. Поэтому введение новых ограничений могут усугубить ситуацию. Наиболее вероятный вариант — это запрет на реэкспорт ресурса. Это не сильно ударит по России, ведь конечные покупатели все равно находятся в составе Евросоюза, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Экономист Евгений Смирнов уточнил, что в результате запрета на реэкспорт закупки в самой Европе лишь возрастут. Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев рассказал, что Азиатско-тихоокеанский экспорт — наиболее перспективный для России. По его словам, СПГ из РФ намного дешевле, чем из США, Австралии или Катара. Это дает высокую гибкость в ценовой политике, и, как следствие, — отличную конкурентоспособность. Ранее в ЕС была утверждена особая реформа. Ее цель — запретить экспорт природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии с 2026 года. Также Европа планирует ввести санкции против проекта ПАО «Новатэк» по перевалке сниженного газа и 11 судов. При этом сама Европа не противиться закупать российский ресурс. VSE42.Ru пишет, что зимой Франция стала лидером по закупке газа и России.