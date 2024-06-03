Starbucks подала в России заявки на регистрацию товарных знаков

Starbucks Corporation, которая свернула деятельность в РФ и продала торговые точки, подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщается в базе Роспатента.
«Starbucks Corporation подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Речь идет о знаках по 21, 30, 35 и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг. Компания планирует зарегистрировать по этой классификации бренды „Старбакс кофе“, frappuccino, Starbucks, Starbucks coffee и другие», — сообщается в базе ведомства.
В марте 2022 года сеть кофеен приостановила работу в России. После этого Starbucks полностью ушел из страны. Активы компании выкупил рэпер Тимати.
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