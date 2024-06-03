03 июня 2024

Starbucks подала в России заявки на регистрацию товарных знаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть кофеен хочет зарегистрировать товарные знаки в России
Сеть кофеен хочет зарегистрировать товарные знаки в России Фото:

Starbucks Corporation, которая свернула деятельность в РФ и продала торговые точки, подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщается в базе Роспатента. 

«Starbucks Corporation подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Речь идет о знаках по 21, 30, 35 и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг. Компания планирует зарегистрировать по этой классификации бренды „Старбакс кофе“, frappuccino, Starbucks, Starbucks coffee и другие», — сообщается в базе ведомства.

В марте 2022 года сеть кофеен приостановила работу в России. После этого Starbucks полностью ушел из страны. Активы компании выкупил рэпер Тимати.

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Starbucks Corporation, которая свернула деятельность в РФ и продала торговые точки, подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщается в базе Роспатента.  «Starbucks Corporation подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Речь идет о знаках по 21, 30, 35 и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг. Компания планирует зарегистрировать по этой классификации бренды „Старбакс кофе“, frappuccino, Starbucks, Starbucks coffee и другие», — сообщается в базе ведомства. В марте 2022 года сеть кофеен приостановила работу в России. После этого Starbucks полностью ушел из страны. Активы компании выкупил рэпер Тимати.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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