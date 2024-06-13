Новая жена Харламова показала видео медового месяца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жена Харламова показала видео, как она катается с ним на скутере
Жена Харламова показала видео, как она катается с ним на скутере Фото:

Супруга юмориста Гарика Харламова актриса Екатерина Ковальчук12 июня поделилась видео медового месяца. Такие кадры девушка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На видео она показала свое утро на летней террасе, где она наслаждается чаем с ягодами в компании своей собаки. А также момент, когда она катается на скутере со своим мужем Харламовым.

Ранее девушка делилась кадрами со свадьбы с юмористом. Поклонники в комментариях начали поздравлять молодую семью. Позже Ковальчук рассказала, что познакомилась с Харламовым на съемках сериала «Гусар» четыре года назад. По ее словам, ей рядом с ним было комфортно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга юмориста Гарика Харламова актриса Екатерина Ковальчук12 июня поделилась видео медового месяца. Такие кадры девушка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На видео она показала свое утро на летней террасе, где она наслаждается чаем с ягодами в компании своей собаки. А также момент, когда она катается на скутере со своим мужем Харламовым. Ранее девушка делилась кадрами со свадьбы с юмористом. Поклонники в комментариях начали поздравлять молодую семью. Позже Ковальчук рассказала, что познакомилась с Харламовым на съемках сериала «Гусар» четыре года назад. По ее словам, ей рядом с ним было комфортно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...