Новая жена Харламова показала видео медового месяца

Супруга юмориста Гарика Харламова актриса Екатерина Ковальчук12 июня поделилась видео медового месяца. Такие кадры девушка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
На видео она показала свое утро на летней террасе, где она наслаждается чаем с ягодами в компании своей собаки. А также момент, когда она катается на скутере со своим мужем Харламовым.
Ранее девушка делилась кадрами со свадьбы с юмористом. Поклонники в комментариях начали поздравлять молодую семью. Позже Ковальчук рассказала, что познакомилась с Харламовым на съемках сериала «Гусар» четыре года назад. По ее словам, ей рядом с ним было комфортно.
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