Подозреваемый в терроризме дагестанец покончил с собой в австрийском СИЗО перед депортацией в РФ

Подозреваемый в терроризме 40-летний уроженец Дагестана, планировавший нападение на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене, совершил самоубийство в венском полицейском изоляторе незадолго до депортации в Россию. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.
«Подозреваемый в терроризме покончил с собой в следственном изоляторе в Вене за несколько часов до депортации в Россию», — передает издание. Мужчину обвиняли в связях с Исламским государством (ИГИЛ, признано террористической организацией и запрещено в РФ).
Также его обвиняли в намерении устроить атаку на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене. Кроме того, в этот же день подозреваемого должны были депортировать в Россию.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признано в России террористической организацией и запрещено.
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