Подозреваемый в терроризме дагестанец покончил с собой в австрийском СИЗО перед депортацией в РФ

Подозреваемый в связях с ИГИЛ* покончил с собой в Вене перед депортацией в РФ

Подозреваемый в терроризме дагестанец совершил самоубийство перед депортацией в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подозреваемый в терроризме 40-летний уроженец Дагестана, планировавший нападение на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене, совершил самоубийство в венском полицейском изоляторе незадолго до депортации в Россию. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

«Подозреваемый в терроризме покончил с собой в следственном изоляторе в Вене за несколько часов до депортации в Россию», — передает издание. Мужчину обвиняли в связях с Исламским государством (ИГИЛ, признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Также его обвиняли в намерении устроить атаку на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене. Кроме того, в этот же день подозреваемого должны были депортировать в Россию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признано в России террористической организацией и запрещено.