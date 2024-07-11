11 июля 2024

Подозреваемый в терроризме дагестанец покончил с собой в австрийском СИЗО перед депортацией в РФ

Подозреваемый в связях с ИГИЛ* покончил с собой в Вене перед депортацией в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Терроризм. Челябинск, автомат, калашников, оружие, нападение, терроризм, боевик, араб, израиль, ак, заложник, дуло, ствол, сектор газа, игил, захват заложников, палестина, хамас, хезболла, моджахед, хусит
Подозреваемый в терроризме дагестанец совершил самоубийство перед депортацией в РФ Фото:

Подозреваемый в терроризме 40-летний уроженец Дагестана, планировавший нападение на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене, совершил самоубийство в венском полицейском изоляторе незадолго до депортации в Россию. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

«Подозреваемый в терроризме покончил с собой в следственном изоляторе в Вене за несколько часов до депортации в Россию», — передает издание. Мужчину обвиняли в связях с Исламским государством (ИГИЛ, признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Также его обвиняли в намерении устроить атаку на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене. Кроме того, в этот же день подозреваемого должны были депортировать в Россию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признано в России террористической организацией и запрещено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемый в терроризме 40-летний уроженец Дагестана, планировавший нападение на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене, совершил самоубийство в венском полицейском изоляторе незадолго до депортации в Россию. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. «Подозреваемый в терроризме покончил с собой в следственном изоляторе в Вене за несколько часов до депортации в Россию», — передает издание. Мужчину обвиняли в связях с Исламским государством (ИГИЛ, признано террористической организацией и запрещено в РФ). Также его обвиняли в намерении устроить атаку на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене. Кроме того, в этот же день подозреваемого должны были депортировать в Россию. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признано в России террористической организацией и запрещено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...