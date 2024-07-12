12 июля 2024

FT: Илон Маск рискует получить штраф от ЕС из-за жалоб на соцсеть X

Компании Х Илона Маска грозит крупный штраф от ЕС из-за проблем с прозрачностью
© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
ЕС обвинил Илона Маска в обмане из-за синей «галочки», передает Financial Times. Фото:

Компания Х Илона Маска может получить крупный штраф от Евросоюза из-за нарушения закона о цифровых услугах. Об этом сообщает газета Financial Times.

Еврокомиссия заявила, что Х нарушает закон о цифровых услугах, который вступил в силу в этом году и был разработан для более эффективного контроля за онлайн-контентом. Беспокойство ЕК вызвало разрешение приобретать любому пользователю «галочку», которая раньше была доступна только проверенным пользователям. «X может защитить себя, но если выводы ЕС подтвердятся, компании грозит штраф в размере до 6% от ее общего мирового оборота. В 2021 году, последнем полном году, когда Twitter опубликовал свои доходы, компания заработала 5,1 миллиарда долларов», — говорится в материале.

Обсуждения по этому вопросу в Еврокомиссии начались 12 июля. По словам Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, соцсеть якобы нарушает правила ЕС, в частности некорректно разрабатывает и использует свой интерфейс для «проверенных аккаунтов» с «синей галочкой». Направить запрос на такое положение может «любой желающий», в результате чего многие пользователи могут начать сомневаться в подлинности профилей, а также достоверности контента в соцсети.

Более того, «проверенные аккаунты» могут принадлежать злоумышленникам, которые могут использовать публикуемый там контент для введения пользователей в заблуждение. По данным Еврокомиссии, этому уже есть подтверждения.

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Компания Х Илона Маска может получить крупный штраф от Евросоюза из-за нарушения закона о цифровых услугах. Об этом сообщает газета Financial Times. Еврокомиссия заявила, что Х нарушает закон о цифровых услугах, который вступил в силу в этом году и был разработан для более эффективного контроля за онлайн-контентом. Беспокойство ЕК вызвало разрешение приобретать любому пользователю «галочку», которая раньше была доступна только проверенным пользователям. «X может защитить себя, но если выводы ЕС подтвердятся, компании грозит штраф в размере до 6% от ее общего мирового оборота. В 2021 году, последнем полном году, когда Twitter опубликовал свои доходы, компания заработала 5,1 миллиарда долларов», — говорится в материале. Обсуждения по этому вопросу в Еврокомиссии начались 12 июля. По словам Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, соцсеть якобы нарушает правила ЕС, в частности некорректно разрабатывает и использует свой интерфейс для «проверенных аккаунтов» с «синей галочкой». Направить запрос на такое положение может «любой желающий», в результате чего многие пользователи могут начать сомневаться в подлинности профилей, а также достоверности контента в соцсети. Более того, «проверенные аккаунты» могут принадлежать злоумышленникам, которые могут использовать публикуемый там контент для введения пользователей в заблуждение. По данным Еврокомиссии, этому уже есть подтверждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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