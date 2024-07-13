На Украине заявили о попытках покушения на Путина: главное об СВО к вечеру 13 июля

Буданов*: Украина предпринимала попытки покушения на Путина

13 июля 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

По словам Буданова*, все покушения на Путина со стороны Украины были неудачные Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил о неоднократных попытках Украины убить президента России Владимира Путина. В Кремле отметили, что безопасность президента РФ обеспечивается на должном уровне. Главные новости спецоперации к вечеру 13 июля — в материале URA.RU. Попытки покушений на президента России Буданов сообщил о попытках покушений на Путина, осуществляемых Киевом. «Они (попытки покушения — прим. URA.RU) были, но, как видите, тоже пока неудачны», — сообщил глава ГУР Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление Буданова, подчеркнув, что безопасность Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, несмотря на угрозы от киевского режима. Удары по командным пунктам ВСУ Российские войска уничтожили в Херсоне командный пункт и нескольких военных объектов ВСУ. Об этом сообщила подпольная организация сопротивления «Русский Херсон». Там утверждают, что в результате удара погибло как минимум десять боевиков. Атака на железнодорожный узел В селе Буды Харьковской области российские войска уничтожили украинский состав, перевозивший боеприпасы. Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что на место удара прибыли машины скорой помощи. Активность F-16 над Одесской областью В небе над Одесской областью зафиксирована активность истребителей F-16. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, самолеты взлетают с румынских аэродромов и уже неделю появляются в данном районе. Освобождение населенного пункта Урожайное Военный корреспондент Борис Рожин сообщил о том, что российские военные освободили населенный пункт Урожайное. ВС РФ подняли флаг страны над зданием администрации. По информации силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские войска отступили с ключевых позиций в селе Урожайное. Укрепрайоны с разветвленной сетью окопов были брошены. Су-34 уничтожили замаскированную технику ВСУ Российские экипажи истребителей Су-34 ударили по замаскированной технике ВСУ. Атака велась неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-500, передает «Пятый канал». *Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил о неоднократных попытках Украины убить президента России Владимира Путина. В Кремле отметили, что безопасность президента РФ обеспечивается на должном уровне. Главные новости спецоперации к вечеру 13 июля — в материале URA.RU. Буданов сообщил о попытках покушений на Путина, осуществляемых Киевом. «Они (попытки покушения — прим. URA.RU) были, но, как видите, тоже пока неудачны», — сообщил глава ГУР Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление Буданова, подчеркнув, что безопасность Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, несмотря на угрозы от киевского режима. Российские войска уничтожили в Херсоне командный пункт и нескольких военных объектов ВСУ. Об этом сообщила подпольная организация сопротивления «Русский Херсон». Там утверждают, что в результате удара погибло как минимум десять боевиков. В селе Буды Харьковской области российские войска уничтожили украинский состав, перевозивший боеприпасы. Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что на место удара прибыли машины скорой помощи. В небе над Одесской областью зафиксирована активность истребителей F-16. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, самолеты взлетают с румынских аэродромов и уже неделю появляются в данном районе. Военный корреспондент Борис Рожин сообщил о том, что российские военные освободили населенный пункт Урожайное. ВС РФ подняли флаг страны над зданием администрации. По информации силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские войска отступили с ключевых позиций в селе Урожайное. Укрепрайоны с разветвленной сетью окопов были брошены. Российские экипажи истребителей Су-34 ударили по замаскированной технике ВСУ. Атака велась неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-500, передает «Пятый канал». *Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.