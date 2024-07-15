Джонни Депп закрутил роман с екатеринбурженкой: все о бывших и нынешних голливудского актера

Джонни Деппа заметили с моделью из Екатеринбурга

16 июля 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Деппа и Власову запечатлели в Лондоне Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Актер Джонни Депп был замечен в компании 28-летней Юлии Власовой из Екатеринбурга, предполагаемой новой возлюбленной, когда они покидали вертолетную площадку в Лондоне. Слухи об их отношениях ходят с 2022 года, после того как гитарист Джефф Бек разместил фотографию с концерта в Чехии, где Власова была видна рядом с Деппом. URA.RU подготовило материал, в котором рассказано обо всех отношениях известного голливудского актера. Лори Энн Эллисон Лори Энн Эллисон, первая жена Джонни Деппа, играла ключевую роль в его карьере, представив его Николасу Кейджу, что привело к началу его актерской деятельности. До недавнего времени девушка была единственной миссис Депп. Их брак распался через два года после свадьбы. Шерилин Фенн Шерилин Фенн, актриса и бывшая возлюбленная Деппа, была с ним помолвлена после его развода с Лори Энн. Девушка также была кратковременной невестой Деппа. История Джонни и Шерилин продлилась три года. Дженифер Грей Дженифер Грей известна по своей роли в «Грязных танцах». Встречались актеры совсем недолго. Роман начался в 1989 году и закончился буквально через несколько месяцев, правда за это время Депп и ей успел сделать предложение. Но и эта помолвка распалась, Дженнифер предпочла карьеру. Роман Грей и Деппа начался в 1989 году и закончился через несколько месяцев Фото: Zuma/TASS Вайнона Райдер Вайнона Райдер была на десять лет младше Деппа. На момент знакомства ей было всего семнадцать лет. Ради новой возлюбленной она даже набил у себя на теле татуировку «Winona forever», которую после расставания исправил на «Wino forever». Она помогла Деппу встретиться с Тимом Бертоном, что оказало влияние на его карьеру, но их отношения не выдержали давления славы. Парочка снялась у Бертона в фильме «Эдвард руки-ножницы», который стал впоследствии настоящим хитом. Депп так и не сделал ей предложение руки и сердца. На момент знакомства с Деппом Вайноне было семнадцать лет Фото: Zuma/TASS Эллен Баркин Актриса Эллен Баркин, сыгравшая в фильмах «Подмена», «Перевертыши» и «Тринадцать друзей Оушена» в 90-х годах состояла в отношениях с Джонни Деппом. Позже она дала показания против него на суде по делу о клевете Эмбер Херд. Эллен дала показания против Деппа на суде по делу о клевете Эмбер Херд Фото: imago images / Future Image/TASS Кейт Мосс Кейт Мосс и Депп были известны своими скандальными отношениями в 90-х. Их любовь окрестили «кокаиновым романом», а самих героев этих отношений считали сумасбродами и бунтарями. Роман голливудской звезды и одной из самых влиятельных британских моделей долго не продлился. Роман Джонни Деппа и Кейт Мосс долго не продлился Фото: imago/MediaPunch/TASS Ванесса Паради Ванесса Паради стала матерью двоих его детей и прожила с Деппом 14 лет, обеспечивая стабильность в его жизни. Правда, предложения он ей так и не сделал. От нее он ушел к актрисе Эмбер Херд. За 14 лет совместной жизни у Деппа и Паради появились двое детей Фото: Zuma/TASS Эмбер Херд Отношения с Эмбер Херд привели к громкому разводу и судебным тяжбам. С ней он познакомился на съемках «Ромового дневника», причем несвободен был не только он, но и она: Херд состояла в отношениях с художницей Тасей ван Ри. Их брак продлился чуть больше года. Спустя 15 месяцев Эмбер подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. Разбирательства между бывшими влюбленными длились долго, и за несколько лет судов Эмбер из обвинителя (в домашнем насилии) превратилась в обвиняемую (в клевете и порче репутации), а Депп пережил карьерный упадок и возрождение. Брак Деппа и Херд продлился чуть больше года Фото: AP/TASS Джоэль Рич Также сообщалось, что Депп встречается с лондонским адвокатом Джоэль Рич, которая представляла его интересы в суде. Она помогала одержать победу над бывшей женой. На момент разбирательства, которое проходило в этом году, влюбленные держали свои отношения в тайне. Рич представляла интересы Деппа на одном из судебных заседаний Фото: Zuma/TASS Юлия Власова С 2022 года Деппу приписывают роман с 28-летней екатеринбурженкой Юлией Власовой. Тогда гитарист Джефф Бек опубликовал фото после концерта в Чехии, где рядом с актером стояла модель. Недавно их заметили на выходе с вертолетной площадки в Лондоне. Известно, что Власова училась в одной из школ Полевского, потом — в Екатеринбурге, а затем переехала в Прагу и окончила Западно-Чешский университет. В свою очередь, Юлия попросила друзей не раскрывать подробности ее личной жизни. Власову и Деппа заметили на выходе с вертолетной площадки в Лондоне личная страница Юлии Власовой в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Джонни Депп был замечен в компании 28-летней Юлии Власовой из Екатеринбурга, предполагаемой новой возлюбленной, когда они покидали вертолетную площадку в Лондоне. Слухи об их отношениях ходят с 2022 года, после того как гитарист Джефф Бек разместил фотографию с концерта в Чехии, где Власова была видна рядом с Деппом. URA.RU подготовило материал, в котором рассказано обо всех отношениях известного голливудского актера. Лори Энн Эллисон, первая жена Джонни Деппа, играла ключевую роль в его карьере, представив его Николасу Кейджу, что привело к началу его актерской деятельности. До недавнего времени девушка была единственной миссис Депп. Их брак распался через два года после свадьбы. Шерилин Фенн, актриса и бывшая возлюбленная Деппа, была с ним помолвлена после его развода с Лори Энн. Девушка также была кратковременной невестой Деппа. История Джонни и Шерилин продлилась три года. Дженифер Грей известна по своей роли в «Грязных танцах». Встречались актеры совсем недолго. Роман начался в 1989 году и закончился буквально через несколько месяцев, правда за это время Депп и ей успел сделать предложение. Но и эта помолвка распалась, Дженнифер предпочла карьеру. Вайнона Райдер была на десять лет младше Деппа. На момент знакомства ей было всего семнадцать лет. Ради новой возлюбленной она даже набил у себя на теле татуировку «Winona forever», которую после расставания исправил на «Wino forever». Она помогла Деппу встретиться с Тимом Бертоном, что оказало влияние на его карьеру, но их отношения не выдержали давления славы. Парочка снялась у Бертона в фильме «Эдвард руки-ножницы», который стал впоследствии настоящим хитом. Депп так и не сделал ей предложение руки и сердца. Актриса Эллен Баркин, сыгравшая в фильмах «Подмена», «Перевертыши» и «Тринадцать друзей Оушена» в 90-х годах состояла в отношениях с Джонни Деппом. Позже она дала показания против него на суде по делу о клевете Эмбер Херд. Кейт Мосс и Депп были известны своими скандальными отношениями в 90-х. Их любовь окрестили «кокаиновым романом», а самих героев этих отношений считали сумасбродами и бунтарями. Роман голливудской звезды и одной из самых влиятельных британских моделей долго не продлился. Ванесса Паради стала матерью двоих его детей и прожила с Деппом 14 лет, обеспечивая стабильность в его жизни. Правда, предложения он ей так и не сделал. От нее он ушел к актрисе Эмбер Херд. Отношения с Эмбер Херд привели к громкому разводу и судебным тяжбам. С ней он познакомился на съемках «Ромового дневника», причем несвободен был не только он, но и она: Херд состояла в отношениях с художницей Тасей ван Ри. Их брак продлился чуть больше года. Спустя 15 месяцев Эмбер подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. Разбирательства между бывшими влюбленными длились долго, и за несколько лет судов Эмбер из обвинителя (в домашнем насилии) превратилась в обвиняемую (в клевете и порче репутации), а Депп пережил карьерный упадок и возрождение. Также сообщалось, что Депп встречается с лондонским адвокатом Джоэль Рич, которая представляла его интересы в суде. Она помогала одержать победу над бывшей женой. На момент разбирательства, которое проходило в этом году, влюбленные держали свои отношения в тайне. С 2022 года Деппу приписывают роман с 28-летней екатеринбурженкой Юлией Власовой. Тогда гитарист Джефф Бек опубликовал фото после концерта в Чехии, где рядом с актером стояла модель. Недавно их заметили на выходе с вертолетной площадки в Лондоне. Известно, что Власова училась в одной из школ Полевского, потом — в Екатеринбурге, а затем переехала в Прагу и окончила Западно-Чешский университет. В свою очередь, Юлия попросила друзей не раскрывать подробности ее личной жизни.