Макрон не сдержал свое обещание искупаться в Сене до Олимпиады

Макрон может не успеть провести заплыв в Сене перед Олимпиадой в Париже, заявил его советникФото: wikimedia.org
Президент Франции Эммануэль Макрон не сдержал обещание о заплыве в реке Сена, который должен был состояться перед Олимпийскими играми в Париже. Один из советников французского лидера сообщил, что тот не собирался плавать пред Олимпиадой, потому что для этого может не быть возможности.
«Он не объявлял, что собирается плавать перед Олимпийскими играми. <…> У него не обязательно будет возможность сделать это перед Играми», — передает FranceInfo слова советника Макрона. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, за ними последуют Паралимпийские игры, которые состоятся с 28 августа по 8 сентября.
Во Франции сообщили, что точная дата заплыва Эммануэля Макрона в Сене пока не установлена. В Елисейском дворце подчеркнули, что для главы государства важно не только организация Олимпийских игр, но и создание комфортных условий для купания горожан на долгие годы. Однако мэр Парижа Анн Идальго совершила заплыв в Сене, демонстрируя безопасность воды в преддверии Олимпийских игр, передает RT. Вместе с ней плавали глава оргкомитета парижских игр Тони Эстанге и префект столичного региона Марк Гийом. Ранее в реке также купалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.
С 1923 года купание в Сене было запрещено из-за загрязнения. Однако для проведения Олимпийских игр было проведено обновление очистных сооружений и водоотводов, общая стоимость которого составила около 1,4 миллиарда евро. Анализы воды, взятые в конце июня, подтвердили пригодность реки для купания.
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Президент Франции Эммануэль Макрон не сдержал обещание о заплыве в реке Сена, который должен был состояться перед Олимпийскими играми в Париже. Один из советников французского лидера сообщил, что тот не собирался плавать пред Олимпиадой, потому что для этого может не быть возможности. «Он не объявлял, что собирается плавать перед Олимпийскими играми. <…> У него не обязательно будет возможность сделать это перед Играми», — передает FranceInfo слова советника Макрона. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, за ними последуют Паралимпийские игры, которые состоятся с 28 августа по 8 сентября. Во Франции сообщили, что точная дата заплыва Эммануэля Макрона в Сене пока не установлена. В Елисейском дворце подчеркнули, что для главы государства важно не только организация Олимпийских игр, но и создание комфортных условий для купания горожан на долгие годы. Однако мэр Парижа Анн Идальго совершила заплыв в Сене, демонстрируя безопасность воды в преддверии Олимпийских игр, передает RT. Вместе с ней плавали глава оргкомитета парижских игр Тони Эстанге и префект столичного региона Марк Гийом. Ранее в реке также купалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. С 1923 года купание в Сене было запрещено из-за загрязнения. Однако для проведения Олимпийских игр было проведено обновление очистных сооружений и водоотводов, общая стоимость которого составила около 1,4 миллиарда евро. Анализы воды, взятые в конце июня, подтвердили пригодность реки для купания.