Макрон не сдержал свое обещание искупаться в Сене до Олимпиады

20 июля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Макрон может не успеть провести заплыв в Сене перед Олимпиадой в Париже, заявил его советник Фото: wikimedia.org Президент Франции Эммануэль Макрон не сдержал обещание о заплыве в реке Сена, который должен был состояться перед Олимпийскими играми в Париже. Один из советников французского лидера сообщил, что тот не собирался плавать пред Олимпиадой, потому что для этого может не быть возможности. Новость по теме Кто из российских спортсменов поедет на Олимпиаду. Фото «Он не объявлял, что собирается плавать перед Олимпийскими играми. <…> У него не обязательно будет возможность сделать это перед Играми», — передает FranceInfo слова советника Макрона. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, за ними последуют Паралимпийские игры, которые состоятся с 28 августа по 8 сентября. Во Франции сообщили, что точная дата заплыва Эммануэля Макрона в Сене пока не установлена. В Елисейском дворце подчеркнули, что для главы государства важно не только организация Олимпийских игр, но и создание комфортных условий для купания горожан на долгие годы. Однако мэр Парижа Анн Идальго совершила заплыв в Сене, демонстрируя безопасность воды в преддверии Олимпийских игр, передает RT. Вместе с ней плавали глава оргкомитета парижских игр Тони Эстанге и префект столичного региона Марк Гийом. Ранее в реке также купалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. С 1923 года купание в Сене было запрещено из-за загрязнения. Однако для проведения Олимпийских игр было проведено обновление очистных сооружений и водоотводов, общая стоимость которого составила около 1,4 миллиарда евро. Анализы воды, взятые в конце июня, подтвердили пригодность реки для купания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон не сдержал обещание о заплыве в реке Сена, который должен был состояться перед Олимпийскими играми в Париже. Один из советников французского лидера сообщил, что тот не собирался плавать пред Олимпиадой, потому что для этого может не быть возможности. «Он не объявлял, что собирается плавать перед Олимпийскими играми. <…> У него не обязательно будет возможность сделать это перед Играми», — передает FranceInfo слова советника Макрона. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, за ними последуют Паралимпийские игры, которые состоятся с 28 августа по 8 сентября. Во Франции сообщили, что точная дата заплыва Эммануэля Макрона в Сене пока не установлена. В Елисейском дворце подчеркнули, что для главы государства важно не только организация Олимпийских игр, но и создание комфортных условий для купания горожан на долгие годы. Однако мэр Парижа Анн Идальго совершила заплыв в Сене, демонстрируя безопасность воды в преддверии Олимпийских игр, передает RT. Вместе с ней плавали глава оргкомитета парижских игр Тони Эстанге и префект столичного региона Марк Гийом. Ранее в реке также купалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. С 1923 года купание в Сене было запрещено из-за загрязнения. Однако для проведения Олимпийских игр было проведено обновление очистных сооружений и водоотводов, общая стоимость которого составила около 1,4 миллиарда евро. Анализы воды, взятые в конце июня, подтвердили пригодность реки для купания.