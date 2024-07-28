Дагестан столкнулся с сильными ливнями
Из-за сильных ливней в Дагестане начался потоп. Очевидцы поделились кадрами, на которых река сносит все на своем пути.
«Река Самур и ее притоки вышли из берегов из-за сильных дождей. Бурным потоком, по их словам, уже снесло несколько участков в селе Шиназ, затопило дороги и разрушило мосты», — передает telegram-канал Shot.
Уточняется, что также из-за непогоды были повреждены электросети. Так, сообщалось, что полсотни населенных пунктов республики остались обесточены. Также в СМИ писали, что из-за ливней погибло сто голов скота.
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