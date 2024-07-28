В Дагестане начался потоп из-за сильных ливней. Видео

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Инспекция "Опоры России" по селам, находящимся в зоне подтопления из-за паводка. Тюмень, деревня, половодье, паводок, село, наводнение, потоп, подтопление, разлив
Дагестан столкнулся с сильными ливнями Фото:

Из-за сильных ливней в Дагестане начался потоп. Очевидцы поделились кадрами, на которых река сносит все на своем пути.

«Река Самур и ее притоки вышли из берегов из-за сильных дождей. Бурным потоком, по их словам, уже снесло несколько участков в селе Шиназ, затопило дороги и разрушило мосты», — передает telegram-канал Shot.

Уточняется, что также из-за непогоды были повреждены электросети. Так, сообщалось, что полсотни населенных пунктов республики остались обесточены. Также в СМИ писали, что из-за ливней погибло сто голов скота.

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Из-за сильных ливней в Дагестане начался потоп. Очевидцы поделились кадрами, на которых река сносит все на своем пути. «Река Самур и ее притоки вышли из берегов из-за сильных дождей. Бурным потоком, по их словам, уже снесло несколько участков в селе Шиназ, затопило дороги и разрушило мосты», — передает telegram-канал Shot. Уточняется, что также из-за непогоды были повреждены электросети. Так, сообщалось, что полсотни населенных пунктов республики остались обесточены. Также в СМИ писали, что из-за ливней погибло сто голов скота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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