Минобороны сообщило детали поддержки военнослужащим в зоне СВО

Минобороны: права добровольцев в зоне СВО не ущемляются

07 августа 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Добровольцы получают финансовое, медицинское и тыловое обеспечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинские спецслужбы распространяют ложную информацию о якобы ущемлении прав добровольцев, которые подписали контракт и находятся на СВО. Задача Киева — дезинформировать людей и выявить ложную информацию, которая никак не пересекается с действительностью, сообщили URA.RU в Минобороны России. Какая поддержка существует для военнослужащих в зоне СВО — в материале агентства. Какие выплаты получают добровольцы Добровольцы приравнены к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Поэтому они получают финансовое, медицинское и тыловое обеспечение. Размер ежемесячных денежных выплат добровольца в звании рядовой составляет от 200 тыс. рублей. Это зависит от должности, на которой находится военнослужащий. Например, командир взвода получает 266,3 тыс. рублей, а командир батальона — 279,7 тыс. рублей. Также добровольцы получают надбавки за активные боевые действия и уничтожение техники противника, а также выплаты и поощрения при награждении государственными наградами. Например, за уничтожение танка «Абрамс» полагается 500 тыс. рублей, а за уничтожение самолета «Himars» можно получить 300 тыс. рублей. За почетное звание и знак отличия РФ можно получить 135% денежного содержания, а за награждение орденами и медалями РФ — 220% денежного содержания. Размер ежемесячных денежных выплат добровольца в звании рядовой составляет от 200 тыс. рублей. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Что происходит с военными, которые получили ранения в ходе службы Всем участникам специальной военной операции, включая добровольцев, получившим ранения, травмы и увечья, в полном объеме оказывается медицинская и психологическая помощь. Также на основании заключения ВВК добровольцам выплачиваются единовременные страховые выплаты и ежемесячные социальные и страховые пенсии. При установлении инвалидности военнослужащим устанавливаются ежемесячные выплаты в виде пенсии. Помимо этого, в соответствии с указом президента Российской Федерации выплаты будут получать не только военнослужащие, получившие увечья, но и семьи, погибших добровольцев. В настоящее время в 98% выплаты членам семей уже проведены. Какие награды присуждают воевавшим в зоне СВО Около 7,7 тысяч добровольцев награждены государственными наградами. В их числе шесть — Героев Российской Федерации, 1326 человек награждены орденом Мужества. 2546 человек — медалью «За отвагу», а 2744 — медалью «За храбрость» I и II степени. Около 7,7 тысяч добровольцев награждены государственными наградами. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Куда могут обратиться военнослужащие и добровольцы за помощь Военно-социальный центр создан специально для военнослужащих и добровольцев, у которых существуют какие-либо вопросы, касающиеся финансового, медицинского обеспечения, а также других мер социальной поддержки. Помимо этого, каждый доброволец или член его семьи имеет право обратиться фонд «Защитники Отечества», который обеспечивает необходимую помощь в предоставлении любой поддержки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские спецслужбы распространяют ложную информацию о якобы ущемлении прав добровольцев, которые подписали контракт и находятся на СВО. Задача Киева — дезинформировать людей и выявить ложную информацию, которая никак не пересекается с действительностью, сообщили URA.RU в Минобороны России. Какая поддержка существует для военнослужащих в зоне СВО — в материале агентства. Добровольцы приравнены к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Поэтому они получают финансовое, медицинское и тыловое обеспечение. Размер ежемесячных денежных выплат добровольца в звании рядовой составляет от 200 тыс. рублей. Это зависит от должности, на которой находится военнослужащий. Например, командир взвода получает 266,3 тыс. рублей, а командир батальона — 279,7 тыс. рублей. Также добровольцы получают надбавки за активные боевые действия и уничтожение техники противника, а также выплаты и поощрения при награждении государственными наградами. Например, за уничтожение танка «Абрамс» полагается 500 тыс. рублей, а за уничтожение самолета «Himars» можно получить 300 тыс. рублей. За почетное звание и знак отличия РФ можно получить 135% денежного содержания, а за награждение орденами и медалями РФ — 220% денежного содержания. Всем участникам специальной военной операции, включая добровольцев, получившим ранения, травмы и увечья, в полном объеме оказывается медицинская и психологическая помощь. Также на основании заключения ВВК добровольцам выплачиваются единовременные страховые выплаты и ежемесячные социальные и страховые пенсии. При установлении инвалидности военнослужащим устанавливаются ежемесячные выплаты в виде пенсии. Помимо этого, в соответствии с указом президента Российской Федерации выплаты будут получать не только военнослужащие, получившие увечья, но и семьи, погибших добровольцев. В настоящее время в 98% выплаты членам семей уже проведены. Около 7,7 тысяч добровольцев награждены государственными наградами. В их числе шесть — Героев Российской Федерации, 1326 человек награждены орденом Мужества. 2546 человек — медалью «За отвагу», а 2744 — медалью «За храбрость» I и II степени. Военно-социальный центр создан специально для военнослужащих и добровольцев, у которых существуют какие-либо вопросы, касающиеся финансового, медицинского обеспечения, а также других мер социальной поддержки. Помимо этого, каждый доброволец или член его семьи имеет право обратиться фонд «Защитники Отечества», который обеспечивает необходимую помощь в предоставлении любой поддержки.