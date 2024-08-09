Энергодар частично обесточен после удара ВСУ

09 августа 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреливают Энергодар, заявила Евгения Яшина Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Энергодар, на территории которого находится Запорожская атомная электростанции (АЭС), был частично обесточен после удара ВСУ. При этом сама станция не затронута. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. «Энергодар частично обесточен в результате артобстрела украинскими войсками», — заявила Яшина. Ее слова передает РИА Новости. Обстрелы продолжаются до сих пор, уточнила директор, но станция не затронута. Ранее украинские военные уничтожили один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Об этом сообщила пресс-служба станции. В июне этого года Киев активно атаковал Энергодар при помощи беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Энергодар, на территории которого находится Запорожская атомная электростанции (АЭС), был частично обесточен после удара ВСУ. При этом сама станция не затронута. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. «Энергодар частично обесточен в результате артобстрела украинскими войсками», — заявила Яшина. Ее слова передает РИА Новости. Обстрелы продолжаются до сих пор, уточнила директор, но станция не затронута. Ранее украинские военные уничтожили один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Об этом сообщила пресс-служба станции. В июне этого года Киев активно атаковал Энергодар при помощи беспилотников.