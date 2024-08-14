Посол Келин: спецслужбы Британии пытались вербовать российских дипломатов

Спецслужбы Великобритании предпринимали попытки запугивания и вербовки дипломатов из посольства России в Лондоне. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, отметив, что подобное неприемлемо.
«Вынужден констатировать, что такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо», — заявил Келин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что такие эпизоды будут переданы властям Британии.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Штаты пытаются вербовать дипломатов из РФ. Он указал на массовую рассылку вербовочных предложений на личные телефоны дипломатов, а также на провокационные подходы к сотрудникам в публичных местах, передает 360.ru.
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