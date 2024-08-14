Посол Келин: спецслужбы Британии пытались вербовать российских дипломатов

15 августа 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Британские спецслужбы пытались вербовать российских дипломатов, заявил Келин Фото: Анна Майорова © URA.RU Спецслужбы Великобритании предпринимали попытки запугивания и вербовки дипломатов из посольства России в Лондоне. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, отметив, что подобное неприемлемо. «Вынужден констатировать, что такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо», — заявил Келин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что такие эпизоды будут переданы властям Британии. Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Штаты пытаются вербовать дипломатов из РФ. Он указал на массовую рассылку вербовочных предложений на личные телефоны дипломатов, а также на провокационные подходы к сотрудникам в публичных местах, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецслужбы Великобритании предпринимали попытки запугивания и вербовки дипломатов из посольства России в Лондоне. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, отметив, что подобное неприемлемо. «Вынужден констатировать, что такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо», — заявил Келин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что такие эпизоды будут переданы властям Британии. Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Штаты пытаются вербовать дипломатов из РФ. Он указал на массовую рассылку вербовочных предложений на личные телефоны дипломатов, а также на провокационные подходы к сотрудникам в публичных местах, передает 360.ru.