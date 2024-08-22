Минобороны назвало количество беспилотников ВСУ, атаковавших Волгоградскую область

Минобороны: над территорией Волгоградской области сбили 13 БПЛА
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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В Волгоградской области сбили 13 БПЛА, над Ростовской — семь, а над Курской — один Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО сбили над Волгоградской областью за сутки 13 украинских беспилотников. Также и над другими российскими регионами были уничтожены несколько БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области», — передает оборонное ведомство. Также в Ростовской области было уничтожено семь БПЛА, над Белгородской — четыре, в Воронежской — два и над территорией Курской и Брянской областей ликвидировали по одному дрону.

Ранее в Волгоградской области произошла атака БПЛА армии Украины, в результате которой загорелся аэропорт в Мариновке. Это повлияло на работу аэропорта в городе Волгоград, где были задержаны семь рейсов на срок до 7,5 часа. Задержанные рейсы включали полеты в Москву и из столицы, а также в Пермь.

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Средства ПВО сбили над Волгоградской областью за сутки 13 украинских беспилотников. Также и над другими российскими регионами были уничтожены несколько БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области», — передает оборонное ведомство. Также в Ростовской области было уничтожено семь БПЛА, над Белгородской — четыре, в Воронежской — два и над территорией Курской и Брянской областей ликвидировали по одному дрону. Ранее в Волгоградской области произошла атака БПЛА армии Украины, в результате которой загорелся аэропорт в Мариновке. Это повлияло на работу аэропорта в городе Волгоград, где были задержаны семь рейсов на срок до 7,5 часа. Задержанные рейсы включали полеты в Москву и из столицы, а также в Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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