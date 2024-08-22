В Волгограде задержали авиарейсы из-за прилета БПЛА

22 августа 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

В Волгограде на 7,5 часов несколько рейсов в аэропорту из-за атаки ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Волгограде до 7,5 часа задержали семь авиарейсов в связи с атакой ВСУ на аэропорт с помощью беспилотников. Так, задержаны рейсы в Москву и из столицы в Волгоград и в Пермь. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло в аэропорту. «Вылет и прилет семи авиарейсов задерживается в аэропорту Волгограда после того, как в Волгоградской области отразили атаку БПЛА. Задержаны три рейса Волгоград — Москва, один рейс Волгоград — Пермь, а также три рейса Москва — Волгоград», — передает ТАСС информацию, размещенную на онлайн-табло. В telegram-канале «Блокнот Волгоград» говорится, что задержка рейсов в волгоградском аэропорту составляет до 7,5 часа. На данный момент самолеты не принимают и они не взлетают. Telegram-канал «Волгоград» отмечает, что рейсы в пострадавший от атаки регион из московского аэропорта Шереметьево перенесены на три часа. Возможно причиной назвали закрытие воздушного пространства над Волгоградской областью. Ранее местные жители сообщили о пожаре на аэродроме в Мариновке. С места происшествия, согласно кадрам очевидцев, исходили огромные клубы дыма и было видно красное зарево. Губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что возгорание произошло на объекте Минобороны, жертв не обнаружено, на место прибыли пожарные бригады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волгограде до 7,5 часа задержали семь авиарейсов в связи с атакой ВСУ на аэропорт с помощью беспилотников. Так, задержаны рейсы в Москву и из столицы в Волгоград и в Пермь. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло в аэропорту. «Вылет и прилет семи авиарейсов задерживается в аэропорту Волгограда после того, как в Волгоградской области отразили атаку БПЛА. Задержаны три рейса Волгоград — Москва, один рейс Волгоград — Пермь, а также три рейса Москва — Волгоград», — передает ТАСС информацию, размещенную на онлайн-табло. В telegram-канале «Блокнот Волгоград» говорится, что задержка рейсов в волгоградском аэропорту составляет до 7,5 часа. На данный момент самолеты не принимают и они не взлетают. Telegram-канал «Волгоград» отмечает, что рейсы в пострадавший от атаки регион из московского аэропорта Шереметьево перенесены на три часа. Возможно причиной назвали закрытие воздушного пространства над Волгоградской областью. Ранее местные жители сообщили о пожаре на аэродроме в Мариновке. С места происшествия, согласно кадрам очевидцев, исходили огромные клубы дыма и было видно красное зарево. Губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что возгорание произошло на объекте Минобороны, жертв не обнаружено, на место прибыли пожарные бригады.