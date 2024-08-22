Авиабаза НАТО в ФРГ усилила меры безопасности из-за угрозы теракта

23 августа 2024 в 05:07 Размер текста - 17 +

Полиция провела проверку на месте (архивное фото) Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии НАТО усилило меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене в Германии из-за полученной разведывательной информации о возможной угрозе. Об этом сообщает агентство DPA. Это не повод для беспокойства, а просто мера предосторожности, призванная гарантировать, что мы сможем продолжить наши критически важные операции», — заявил представитель авиабазы, передает агентство DPA. В качестве предосторожности сотрудники, не участвующие в оперативных действиях, были отправлены домой. Полиция провела проверку на месте, однако детали операции и количество задействованных сотрудников не разглашаются. Недавние инциденты с попытками незаконного проникновения на военные объекты в Германии усилили бдительность военных и полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО усилило меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене в Германии из-за полученной разведывательной информации о возможной угрозе. Об этом сообщает агентство DPA. Это не повод для беспокойства, а просто мера предосторожности, призванная гарантировать, что мы сможем продолжить наши критически важные операции», — заявил представитель авиабазы, передает агентство DPA. В качестве предосторожности сотрудники, не участвующие в оперативных действиях, были отправлены домой. Полиция провела проверку на месте, однако детали операции и количество задействованных сотрудников не разглашаются. Недавние инциденты с попытками незаконного проникновения на военные объекты в Германии усилили бдительность военных и полиции.