Авиабаза НАТО в ФРГ усилила меры безопасности из-за угрозы теракта

НАТО усилило меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене в Германии из-за полученной разведывательной информации о возможной угрозе. Об этом сообщает агентство DPA.
Это не повод для беспокойства, а просто мера предосторожности, призванная гарантировать, что мы сможем продолжить наши критически важные операции», — заявил представитель авиабазы, передает агентство DPA. В качестве предосторожности сотрудники, не участвующие в оперативных действиях, были отправлены домой. Полиция провела проверку на месте, однако детали операции и количество задействованных сотрудников не разглашаются. Недавние инциденты с попытками незаконного проникновения на военные объекты в Германии усилили бдительность военных и полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.