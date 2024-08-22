22 августа 2024

Авиабаза НАТО в ФРГ усилила меры безопасности из-за угрозы теракта

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, су-24м, Сирия, хмеймим
Полиция провела проверку на месте (архивное фото) Фото:

НАТО усилило меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене в Германии из-за полученной разведывательной информации о возможной угрозе. Об этом сообщает агентство DPA.

Это не повод для беспокойства, а просто мера предосторожности, призванная гарантировать, что мы сможем продолжить наши критически важные операции», — заявил представитель авиабазы, передает агентство DPA. В качестве предосторожности сотрудники, не участвующие в оперативных действиях, были отправлены домой. Полиция провела проверку на месте, однако детали операции и количество задействованных сотрудников не разглашаются. Недавние инциденты с попытками незаконного проникновения на военные объекты в Германии усилили бдительность военных и полиции.

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НАТО усилило меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене в Германии из-за полученной разведывательной информации о возможной угрозе. Об этом сообщает агентство DPA. Это не повод для беспокойства, а просто мера предосторожности, призванная гарантировать, что мы сможем продолжить наши критически важные операции», — заявил представитель авиабазы, передает агентство DPA. В качестве предосторожности сотрудники, не участвующие в оперативных действиях, были отправлены домой. Полиция провела проверку на месте, однако детали операции и количество задействованных сотрудников не разглашаются. Недавние инциденты с попытками незаконного проникновения на военные объекты в Германии усилили бдительность военных и полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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