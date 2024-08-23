Россияне убеждены, что наиболее полезные школьные предметы — это математика, русский язык и история. В то же время, среди предметов, которые, по их мнению, не пригодятся детям в реальной жизни, были упомянуты разговоры о важном. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного ВЦИОМ. В исследовании участвовали 1600 россиян старше 18 лет.
«Россияне считают наиболее полезными предметами в школьной программе математику (54%), русский язык (47%) и историю (30%)», — говорится на сайте ВЦИОМ. Среди предметов, которые россияне считают ненужными детям, упомянуты основы религиозных культур и светской этики (4%), музыка (4%), ИЗО (4%) и разговоры о важном (3%).
Математика, русский язык, история, физика и литература остаются наиболее полезными предметами. За последние пятнадцать лет значимость таких учебных предметов, как химия, биология, обществознание и труд, значительно возросла для россиян. В то же время, значимость иностранных языков снизилась, заключили в исследовании.
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