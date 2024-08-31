Тело россиянки нашли у берегов турецкого Мармариса

Найдено тело туристки из России Натальи Сомовой, которая пропала 17 августа. Его обнаружили в Турции в курортном районе Мугла. Об этом сообщила газета Milliyet. Причина смерти пока не известна, она будет установлена после вскрытия.
«В результате поисков российской туристки Натальи Сомовой, которая 17 августа ушла из отеля, где остановилась, в районе Мармарис в Мугле и не вернулась, сегодня был найден ее мобильный телефон, а затем и безжизненное тело», — пишет турецкая газета. Командами береговой охраны тело женщины было извлечено из моря и доставлено на сушу. Точную причину смерти сообщат после вскрытия.
Пропала Сомова 17 августа. Сообщается, что туристка вышла из отеля вблизи Мармариса на пешую прогулку. Уже через два дня, 19 августа, женщина должна была вернуться в страну, близкие туристки сообщили администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении. Были организованы поиски туристки.
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