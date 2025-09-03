Путин: подготовка к встрече с Трампом в Москве пока не ведется

Когда президент США Дональд Трамп приедет в Москву — неизвестно. Подготовка к переговорам не ведется, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам его визита в Китай. Встреча с журналистами, среди которых были и корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и роман Наумов, завершилась в Пекине.
«Сроки встречи неизвестны. Но приглашение [Трампу] на столе», — заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что подготовка к переговорам не ведется.
Трамп получил приглашение приехать в Москву в августе, после встречи с Путиным в Анкоридже на Аляске. Американский президент заявил, что считает такой визит возможным.
Путин находится с визитом в Китае с 31 августа. Сегодня — завершающий день его поездки. Президент России провел ряд двусторонних встреч на полях саммита ШОС и посетил военный парад в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
