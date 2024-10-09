Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна за вывоз зерна из Крыма

09 октября 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Госпогранслужба Украины конфисковала сухогруз Usko Mfu Фото: Сергей Венявский © URA.RU Украинские власти конфисковали грузовое судно Usko Mfu, следовавшее под флагом Камеруна, за его заход в порт Севастополя. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины. «Украина конфисковала сухогруз Usko Mfu под флагом Камеруна», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Судно обвиняется в нарушении порядка въезда в Крым, территорию которого украинские власти считают оккупированной Россией. Сухогруз был задержан в июле 2024 года, и по решению суда передан в собственность государства. Капитан судна, гражданин Азербайджана, арестован. Ранее Usko Mfu выходило из порта Севастополя с грузом зерна и вновь заходило туда для разгрузки. Это первый физически задержанный корабль из 21 заочно арестованного Украиной судна. Украина и Россия заключили соглашения с ООН и Турцией о вывозе зерна из украинских портов в июле 2022 года, но через год Россия прекратила участие в сделке. Москва обвинила другие стороны в неисполнении условий по смягчению ограничений на экспорт российской продукции. После выхода из соглашения Россия объявила, что будет рассматривать все суда, направляющиеся в украинские порты через акваторию Черного моря, как потенциальные перевозчики военных грузов, напоминает RT. В ответ Киев принял аналогичные меры в отношении судов, следующих в российские порты. В поисках альтернативы, Украина запустила «альтернативный зерновой коридор», который начал функционировать в сентябре 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские власти конфисковали грузовое судно Usko Mfu, следовавшее под флагом Камеруна, за его заход в порт Севастополя. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины. «Украина конфисковала сухогруз Usko Mfu под флагом Камеруна», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Судно обвиняется в нарушении порядка въезда в Крым, территорию которого украинские власти считают оккупированной Россией. Сухогруз был задержан в июле 2024 года, и по решению суда передан в собственность государства. Капитан судна, гражданин Азербайджана, арестован. Ранее Usko Mfu выходило из порта Севастополя с грузом зерна и вновь заходило туда для разгрузки. Это первый физически задержанный корабль из 21 заочно арестованного Украиной судна. Украина и Россия заключили соглашения с ООН и Турцией о вывозе зерна из украинских портов в июле 2022 года, но через год Россия прекратила участие в сделке. Москва обвинила другие стороны в неисполнении условий по смягчению ограничений на экспорт российской продукции. После выхода из соглашения Россия объявила, что будет рассматривать все суда, направляющиеся в украинские порты через акваторию Черного моря, как потенциальные перевозчики военных грузов, напоминает RT. В ответ Киев принял аналогичные меры в отношении судов, следующих в российские порты. В поисках альтернативы, Украина запустила «альтернативный зерновой коридор», который начал функционировать в сентябре 2023 года.