Мошенник прикинулся контролером и штрафовал пассажиров в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге мужчина, прикинувшись контролером, оштрафовал пассажирку автобуса на 3500 рублей
В Санкт-Петербурге мужчина, прикинувшись контролером, оштрафовал пассажирку автобуса на 3500 рублей Фото:

Мужчину, который под видом контролера штрафовал пассажиров автобуса, задержали в Санкт-Петербурге. Например, у одной из ехавших на автобусе он взял 3,5 тысячи рублей.

«В УМВД по Петроградскому району обратилась женщина 1967 года рождения, которую данный персонаж „оштрафовал“ в автобусе (14 маршрут) на 3500 рублей», — сообщили в петербургском паблике VK «Дорожный инспектор». Там отметили, что мужчина, уже проходивший по 11 уголовным делам, задержан и находится в изоляторе временного содержания.

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Мужчину, который под видом контролера штрафовал пассажиров автобуса, задержали в Санкт-Петербурге. Например, у одной из ехавших на автобусе он взял 3,5 тысячи рублей. «В УМВД по Петроградскому району обратилась женщина 1967 года рождения, которую данный персонаж „оштрафовал“ в автобусе (14 маршрут) на 3500 рублей», — сообщили в петербургском паблике VK «Дорожный инспектор». Там отметили, что мужчина, уже проходивший по 11 уголовным делам, задержан и находится в изоляторе временного содержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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