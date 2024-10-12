Мошенник прикинулся контролером и штрафовал пассажиров в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина, прикинувшись контролером, оштрафовал пассажирку автобуса на 3500 рублей
Мужчину, который под видом контролера штрафовал пассажиров автобуса, задержали в Санкт-Петербурге. Например, у одной из ехавших на автобусе он взял 3,5 тысячи рублей.
«В УМВД по Петроградскому району обратилась женщина 1967 года рождения, которую данный персонаж „оштрафовал“ в автобусе (14 маршрут) на 3500 рублей», — сообщили в петербургском паблике VK «Дорожный инспектор». Там отметили, что мужчина, уже проходивший по 11 уголовным делам, задержан и находится в изоляторе временного содержания.
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