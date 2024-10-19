В США восхитились российской подлодкой «Черная дыра» в зоне СВО

Разработанная еще во времена СССР подводная лодка класса «Кило» (в США ее еще прозвали «Черная дыра») превосходит украинские военно-морские системы обороны. Об этом сообщил The National Interest.
«Подводная лодка класса „Кило“ — дизель-электрическое ударное судно, разработанное Советским Союзом в 1970-х годах, — остается важнейшим активом ВМФ России. <...> [Устаревшая подлодка] по-прежнему достаточно эффективна, чтобы конкурировать с украинскими военно-морскими системами обороны», — сообщил американский журнал. В США данные подлодки прозвали «Черной дырой» из-за скрытности судна.
Издание указывает, что именно эти подводные лодки использовали ВС РФ в Черном море с начала российско-украинского конфликта. Отмечается, что с них также велись успешные атаки по наземным целям на территории Украины. Также отмечается, что устаревшие подлодки «Кило» способны нести современное вооружение, среди которого: торпеды, морские мины и крылатые ракеты «Калибр».
Ранее сообщалось подводные лодки класса «Кило» были замечены в Ирландском море. Властям Великобритании пришлось принять дополнительные меры по защите территориальных вод.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.