Лукашенко: Путин сожалеет о потерях на СВО

23 октября 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко отметил правильность действий Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин сожалеет о потерях в ходе спецоперации. Об этом рассказал лидер Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что это нормально, ведь президент — живой человек. «И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек», — заявил Лукашенко в ходе общения с британским журналистом. Его цитирует пресс-служба издания «Белта». Он также отметил правильность действий Путина в данной ситуации. Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года с целью денацификации и демилитаризации Украины. Вооруженные силы РФ не преследуют цели оккупации украинских территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин сожалеет о потерях в ходе спецоперации. Об этом рассказал лидер Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что это нормально, ведь президент — живой человек. «И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек», — заявил Лукашенко в ходе общения с британским журналистом. Его цитирует пресс-служба издания «Белта». Он также отметил правильность действий Путина в данной ситуации. Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года с целью денацификации и демилитаризации Украины. Вооруженные силы РФ не преследуют цели оккупации украинских территорий.