Лукашенко: Путин сожалеет о потерях на СВО

Президент России Владимир Путин сожалеет о потерях в ходе спецоперации. Об этом рассказал лидер Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что это нормально, ведь президент — живой человек.
«И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек», — заявил Лукашенко в ходе общения с британским журналистом. Его цитирует пресс-служба издания «Белта». Он также отметил правильность действий Путина в данной ситуации.
Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года с целью денацификации и демилитаризации Украины. Вооруженные силы РФ не преследуют цели оккупации украинских территорий.
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