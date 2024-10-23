Лукашенко: Путин сожалеет о потерях на СВО

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Александр Лукашенко отметил правильность действий Владимира Путина Фото:

Президент России Владимир Путин сожалеет о потерях в ходе спецоперации. Об этом рассказал лидер Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что это нормально, ведь президент — живой человек.

«И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек», — заявил Лукашенко в ходе общения с британским журналистом. Его цитирует пресс-служба издания «Белта». Он также отметил правильность действий Путина в данной ситуации.

Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года с целью денацификации и демилитаризации Украины. Вооруженные силы РФ не преследуют цели оккупации украинских территорий.

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Президент России Владимир Путин сожалеет о потерях в ходе спецоперации. Об этом рассказал лидер Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что это нормально, ведь президент — живой человек. «И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек», — заявил Лукашенко в ходе общения с британским журналистом. Его цитирует пресс-служба издания «Белта». Он также отметил правильность действий Путина в данной ситуации. Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года с целью денацификации и демилитаризации Украины. Вооруженные силы РФ не преследуют цели оккупации украинских территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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