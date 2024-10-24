Путин похвалил Эрдогана за помощь в разрешении конфликтов

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Эрдоган уехал с саммита БРИКС раньше из-за теракта в Анкаре
Эрдоган уехал с саммита БРИКС раньше из-за теракта в Анкаре Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в разрешении различных сложных ситуаций в регионе. Об этом он сообщил во время двусторонней встречи в рамках саммита БРИКС в Казани.

«Мы сотрудничаем хорошо в двустороннем плане, многое делаем совместно для разрешения различных сложных ситуаций в регионе», — заявил Путин после выступления президента Турции на заключительном дне саммита. Трансляция велась в telegram-канале Кремля.

Турецкий лидер, принимавший участие в заседании формата «БРИКС плюс», из-за теракта в Анкаре принял решение досрочно покинуть мероприятие. После завершения своего выступления Эрдоган обменялся рукопожатиями и несколькими фразами с российским президентом. Завершив короткий диалог, Эрдоган удалился с места проведения саммита, а Путин продолжил участие в заседании.

В Казани проходит 16-й саммит БРИКС с 22 по 24 октября. В рамках мероприятия на двусторонней встрече Эрдоган пообещал российском лидеру помочь в решении проблем в банковской сфере. Кроме того, турецкий лидер добавил, что механизмы валютного курса регулярно обсуждаются на уровне министров торговли обеих стран, что также способствует прогрессу в банковской сфере.

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Российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в разрешении различных сложных ситуаций в регионе. Об этом он сообщил во время двусторонней встречи в рамках саммита БРИКС в Казани. «Мы сотрудничаем хорошо в двустороннем плане, многое делаем совместно для разрешения различных сложных ситуаций в регионе», — заявил Путин после выступления президента Турции на заключительном дне саммита. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Турецкий лидер, принимавший участие в заседании формата «БРИКС плюс», из-за теракта в Анкаре принял решение досрочно покинуть мероприятие. После завершения своего выступления Эрдоган обменялся рукопожатиями и несколькими фразами с российским президентом. Завершив короткий диалог, Эрдоган удалился с места проведения саммита, а Путин продолжил участие в заседании. В Казани проходит 16-й саммит БРИКС с 22 по 24 октября. В рамках мероприятия на двусторонней встрече Эрдоган пообещал российском лидеру помочь в решении проблем в банковской сфере. Кроме того, турецкий лидер добавил, что механизмы валютного курса регулярно обсуждаются на уровне министров торговли обеих стран, что также способствует прогрессу в банковской сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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