Максимальное пособие по уходу за детьми вырастет почти до 100 тысяч рублей

Максимальный размер пособия по уходу за детьми до полутора лет может составить около 97 тысяч рублей в 2027 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«В 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 это 83 тысячи рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей», — сообщил Котяков. Такое заявление он сделал на заседании программной комиссии «Единой России».
Котяков добавил, что, начиная с текущего года, по указанию президента России Владимира Путина, был установлен общий статус для многодетных семей, что обеспечивает равные условия для предоставления социальной поддержки этой категории граждан. По его словам, в предстоящие три года планируется направить 1,7 триллионов рублей на финансирование программы материнского капитала.
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