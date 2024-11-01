Максимальное пособие по уходу за детьми вырастет почти до 100 тысяч рублей

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В 2025 году сумма пособия составит 69 тысяч рублей
В 2025 году сумма пособия составит 69 тысяч рублей Фото:

Максимальный размер пособия по уходу за детьми до полутора лет может составить около 97 тысяч рублей в 2027 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«В 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 это 83 тысячи рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей», — сообщил Котяков. Такое заявление он сделал на заседании программной комиссии «Единой России».

Котяков добавил, что, начиная с текущего года, по указанию президента России Владимира Путина, был установлен общий статус для многодетных семей, что обеспечивает равные условия для предоставления социальной поддержки этой категории граждан. По его словам, в предстоящие три года планируется направить 1,7 триллионов рублей на финансирование программы материнского капитала.

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Максимальный размер пособия по уходу за детьми до полутора лет может составить около 97 тысяч рублей в 2027 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «В 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 это 83 тысячи рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей», — сообщил Котяков. Такое заявление он сделал на заседании программной комиссии «Единой России». Котяков добавил, что, начиная с текущего года, по указанию президента России Владимира Путина, был установлен общий статус для многодетных семей, что обеспечивает равные условия для предоставления социальной поддержки этой категории граждан. По его словам, в предстоящие три года планируется направить 1,7 триллионов рублей на финансирование программы материнского капитала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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