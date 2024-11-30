Выставка «Россия» стала самым креативным событием года

На церемонии вручения Russian Creative Awards 2024, прошедшей в Московском концертном зале «Зарядье», были объявлены лауреаты в различных категориях креативных индустрий. Среди лучших проектов страны оказались международная выставка «Россия», платформа RuStore и празднование тысячелетия Суздаля. А регионом года был объявлен Красноярский край.
«Я с большим удовольствием объявляю победителя — выставка „Россия“», — отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она вручила премию генеральному директору АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ Наталье Виртуозовой.
Виртуозова подчеркнула продолжительность и значимость этого мероприятия: «Это было невероятное событие, которое было организовано по поручению нашего президента и которое, мне кажется, стало флагманским не только в 2024 году. Оно началось в 2023-м, но самое главное, что продолжается сейчас и будет продолжаться еще очень долго». По ее словам, выставка стала флагманским проектом этого 2024 года.
В рамках премии были отмечены и другие значимые проекты и личности. Например, Красноярский край получил статус «Регион года», а победителем в номинации «Импульс воздействия» стал первый российский сериал об алкоголизме «Неверные». В категории «Просветительский проект» первое место заняла Международная Школа Иннопрактики, которая предлагает молодым артистам познакомиться с Россией посредством художественного творчества. Инновационным проектом года стал Rustore.
Проект, приуроченный к тысячелетию Суздаля, стал самым значимым событием в культурной жизни города. Суздаль, известный как музей под открытым небом, отметил свой юбилей серией мероприятий, включающих концерты, ярмарки, кинопроменады и исторические реконструкции. Эти события привлекли свыше 36 тысяч жителей и гостей из различных регионов.
Russian Creative Awards — российская творческая премия, которая охватывает все аспекты креативных индустрий. За организацию премии отвечает АНО «Креативная экономика». Идеологическим лидером и руководителем проекта является Марина Абрамова.
Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве, на территории Всероссийского выставочного центра ВДНХ, 4 ноября 2023 года. Ее целью стала демонстрация основных достижений российской экономики. Выставка продолжала свою работу до 8 июля 2024 года, привлекая внимание широкой публики и профессионалов из различных отраслей.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра «Россия». Задача этого учреждения — не только сохранение культурного наследия выставки «Россия», но и обеспечение платформы для непрерывной презентации достижений страны. В центре уже прошел Международный симпозиум «Создавая будущее» с участием ученых, исследователей, экспертов в области футурологии и прогнозирования, писателей-фантастов и официальных лиц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.