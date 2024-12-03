ВТБ спрогнозировал рост добычи нефти в России

Уровень добычи нефти в России в 2025 году вырастет до 470 млн тонн. Прогноз предоставлен пресс-службой ВТБ.
«Добыча в 2025 году может вырасти на 1% и составить 470 млн тонн исходя из квоты в 9,2 млн баррелей в день без учета газового конденсата. Если учитывать и его, то можно ожидать добычу на уровне 10,3 млн б/д, что на 8% ниже пика 2019 года», — отмечается в прогнозе ВТБ. Его данные передает ТАСС.
Также в банке ожидают, что страны ОПЕК+ останутся балансирующими поставщиками на рынке нефти в ближайшие несколько лет. По мнению ВТБ, ключевым риском для ОПЕК+ будет рост добычи в США даже при учете, что он будет ниже исторических уровней и в 2025 году увеличится на 2% — до 0,3-0,4 млн. баррелей в сутки.
Ранее президент России Владимир Путин объяснял причины резкого падения рубля. По его словам, инфляция, а также цены на нефть играют ключевую роль в формировании курса. Он также подчеркнул, что ситуация с российской валютой находится под контролем, и оснований для паники нет.
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