Экс-замминистра обороны РФ генерала Булгакова обвинили в мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал счета экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова и его жены по делу о мошенничестве на сумму более 49 миллионов рублей. Об этом говорится в документах суда.
«У следствия имеются основания полагать, что незаконно полученные Булгаковым денежные средства, в том числе аккумулировались им на расчетном счете, открытом на его супругу», — передает содержание документов РИА Новости. Согласно имеющейся информации, экс-замминистра обороны является фигурантом дела по обвинению в мошенничестве, сумма которого превышает 49 миллионов рублей.
Арест Булгакова продлен до 25 марта 2025 года. Он отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил. Он обвиняется в том, что лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» и использовал свое служебное положение для получения необоснованной выгоды при заключении контрактов на услуги Военно-медицинской академии. Он свою вину не признает, а адвокат утверждает, что деньги, по которым предъявлено обвинение, находятся на счету подрядчика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.