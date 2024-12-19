Экс-замминистра обороны РФ генерала Булгакова обвинили в мошенничестве

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Арест Булгакова продлен до 25 марта 2025 года
Арест Булгакова продлен до 25 марта 2025 года Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Басманный суд Москвы арестовал счета экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова и его жены по делу о мошенничестве на сумму более 49 миллионов рублей. Об этом говорится в документах суда.

«У следствия имеются основания полагать, что незаконно полученные Булгаковым денежные средства, в том числе аккумулировались им на расчетном счете, открытом на его супругу», — передает содержание документов РИА Новости. Согласно имеющейся информации, экс-замминистра обороны является фигурантом дела по обвинению в мошенничестве, сумма которого превышает 49 миллионов рублей.

Арест Булгакова продлен до 25 марта 2025 года. Он отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил. Он обвиняется в том, что лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» и использовал свое служебное положение для получения необоснованной выгоды при заключении контрактов на услуги Военно-медицинской академии. Он свою вину не признает, а адвокат утверждает, что деньги, по которым предъявлено обвинение, находятся на счету подрядчика.

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Басманный суд Москвы арестовал счета экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова и его жены по делу о мошенничестве на сумму более 49 миллионов рублей. Об этом говорится в документах суда. «У следствия имеются основания полагать, что незаконно полученные Булгаковым денежные средства, в том числе аккумулировались им на расчетном счете, открытом на его супругу», — передает содержание документов РИА Новости. Согласно имеющейся информации, экс-замминистра обороны является фигурантом дела по обвинению в мошенничестве, сумма которого превышает 49 миллионов рублей. Арест Булгакова продлен до 25 марта 2025 года. Он отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил. Он обвиняется в том, что лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» и использовал свое служебное положение для получения необоснованной выгоды при заключении контрактов на услуги Военно-медицинской академии. Он свою вину не признает, а адвокат утверждает, что деньги, по которым предъявлено обвинение, находятся на счету подрядчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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