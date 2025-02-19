Лавров призвал учредить новый международный праздник

Лавров: 14 декабря должен стать международным днем борьбы с колониализмом
© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров призвал сделать 14 декабря международным днем борьбы с колониализмом
Лавров призвал сделать 14 декабря международным днем борьбы с колониализмом Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что 14 декабря будет объявлен международным днем борьбы с колониализмом. В качестве обоснования данной инициативы он отметил важность продолжения борьбы с колониальным прошлым и его современными проявлениями.

«Следующим шагом должно стать принятие решения — мы такое предложение внесли — о том, чтобы объявить 14 декабря (в этот день в 1960 году была принята декларация о предоставлении независимости колониальным народам — прим. URA.RU) международным днем борьбы с колониализмом», — заявил Лавров на правительственном часе в Госдуме, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что в декабре прошлого года МИД способствовал принятию резолюции Генеральной Ассамблеей ООН под названием «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях».

В рамках продолжения антиколониальной политики, Россия активизировала международное сотрудничество и взаимодействие между партиями и движениями, противостоящими современным формам неоколониализма. Лавров подчеркнул роль партии «Единая Россия» в начале этого процесса, что также получило поддержку от других парламентских партий РФ.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что 14 декабря будет объявлен международным днем борьбы с колониализмом. В качестве обоснования данной инициативы он отметил важность продолжения борьбы с колониальным прошлым и его современными проявлениями. «Следующим шагом должно стать принятие решения — мы такое предложение внесли — о том, чтобы объявить 14 декабря (в этот день в 1960 году была принята декларация о предоставлении независимости колониальным народам — прим. URA.RU) международным днем борьбы с колониализмом», — заявил Лавров на правительственном часе в Госдуме, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что в декабре прошлого года МИД способствовал принятию резолюции Генеральной Ассамблеей ООН под названием «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях». В рамках продолжения антиколониальной политики, Россия активизировала международное сотрудничество и взаимодействие между партиями и движениями, противостоящими современным формам неоколониализма. Лавров подчеркнул роль партии «Единая Россия» в начале этого процесса, что также получило поддержку от других парламентских партий РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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