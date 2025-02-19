Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что 14 декабря будет объявлен международным днем борьбы с колониализмом. В качестве обоснования данной инициативы он отметил важность продолжения борьбы с колониальным прошлым и его современными проявлениями.
«Следующим шагом должно стать принятие решения — мы такое предложение внесли — о том, чтобы объявить 14 декабря (в этот день в 1960 году была принята декларация о предоставлении независимости колониальным народам — прим. URA.RU) международным днем борьбы с колониализмом», — заявил Лавров на правительственном часе в Госдуме, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что в декабре прошлого года МИД способствовал принятию резолюции Генеральной Ассамблеей ООН под названием «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях».
В рамках продолжения антиколониальной политики, Россия активизировала международное сотрудничество и взаимодействие между партиями и движениями, противостоящими современным формам неоколониализма. Лавров подчеркнул роль партии «Единая Россия» в начале этого процесса, что также получило поддержку от других парламентских партий РФ.
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