Журналист Дмитрий Киселев сообщил о серьезной болезни

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Вместо Киселева (на фото) итоговый выпуск «Вестей» проведет Евгений Попов
Вместо Киселева (на фото) итоговый выпуск «Вестей» проведет Евгений Попов Фото:

Ведущий новостной программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Дмитрий Киселев объявил о своих проблемах со здоровьем. Он сообщил, что у него диагностирована пневмония, в связи с чем врачи рекомендовали ему придерживаться щадящего режима.

«Подхватил тут пневмонию, и врачи пока прописали щадящий режим», — сообщил РИА Новости Киселев. В связи с его болезнью ведущим итогового выпуска новостей на этой неделе будет Евгений Попов, который не первый раз заменяет Киселева в эфире.

Дмитрий Киселев также подчеркнул профессионализм своего коллеги, описав его как «очень яркого, талантливого и высокоработоспособного журналиста». Он выразил уверенность, что предстоящий выпуск новостей будет интересным, и добавил, что будет следить за ним вместе с другими зрителями.

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Ведущий новостной программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Дмитрий Киселев объявил о своих проблемах со здоровьем. Он сообщил, что у него диагностирована пневмония, в связи с чем врачи рекомендовали ему придерживаться щадящего режима. «Подхватил тут пневмонию, и врачи пока прописали щадящий режим», — сообщил РИА Новости Киселев. В связи с его болезнью ведущим итогового выпуска новостей на этой неделе будет Евгений Попов, который не первый раз заменяет Киселева в эфире. Дмитрий Киселев также подчеркнул профессионализм своего коллеги, описав его как «очень яркого, талантливого и высокоработоспособного журналиста». Он выразил уверенность, что предстоящий выпуск новостей будет интересным, и добавил, что будет следить за ним вместе с другими зрителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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