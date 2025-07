Умерла исполнительница завирусившейся песни Pretty Little Baby Конни Фрэнсис

Певице было 87 лет Фото: The Palm Beach Post / ZUMAPRESS.com / Global Look Press В США умерла исполнительница завирусившейся в соцсетях песни Pretty Little Baby Конни Фрэнсис. Об этом пишет The New York Times (NYT). "Конни Фрэнсис <...> умерла в среду. Ей было 87 лет. В этом году ее песня «Pretty Little Baby» неожиданно обрела вторую популярность, оставаясь в тренде на протяжении нескольких недель в TikTok и взлетев на первые места в глобальном и американском списках Viral 50 Spotify", — говорится в материале NYT. О смерти Фрэнсис в соцсетях сообщил ее публицист Рон Робертс. Он не уточнил, где именно она умерла, и не назвал причину. Дата прощания с певицей будет объявлена позже. Фрэнсис занимала лидирующие позиции в американских поп-чартах во второй половине 1950-х и в начале 1960-х годов. Как отмечают различные американские СМИ, она стала «прообразом современной поп-певицы» и до сих пор считается одной из главных соперниц Мадонны в борьбе за титул самой успешной исполнительницы поп-музыки в истории.

