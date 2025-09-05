После крушения самолета в Московской области завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Луховицком городском округе Московской области. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в telegram-канале Западного межрегионального СУТ СК РФ.
Инцидент произошел днем 5 сентября близ деревни Ильясово. Следователи и криминалисты осматривают место крушения, рассматриваются различные версии произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
Ранее следственный отдел на воздушном и водном транспорте прибыл на место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье и приступил к расследованию. Все подробности по этому поводу — в материале URA.RU.
