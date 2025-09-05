После крушения самолета в Московской области завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рассматриваются различные версии произошедшего, назначены необходимые экспертизы
Рассматриваются различные версии произошедшего, назначены необходимые экспертизы Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Луховицком городском округе Московской области. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в telegram-канале Западного межрегионального СУТ СК РФ.

Инцидент произошел днем 5 сентября близ деревни Ильясово. Следователи и криминалисты осматривают место крушения, рассматриваются различные версии произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее следственный отдел на воздушном и водном транспорте прибыл на место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье и приступил к расследованию. Все подробности по этому поводу — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Луховицком городском округе Московской области. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта.  «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в telegram-канале Западного межрегионального СУТ СК РФ. Инцидент произошел днем 5 сентября близ деревни Ильясово. Следователи и криминалисты осматривают место крушения, рассматриваются различные версии произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Ранее следственный отдел на воздушном и водном транспорте прибыл на место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье и приступил к расследованию. Все подробности по этому поводу — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...