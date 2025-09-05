Женатых россиян хотят штрафовать за флирт с коллегами

В России предложили штрафовать женатых сотрудников, которые позволяют себе флирт на рабочем месте. С таким предложением выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«При выявлении случаев флирта или отношений между сотрудниками, состоящими в браке с другими людьми, необходимо применять меры воздействия», — заявил Иванов NEWS.ru. В качестве возможных санкций депутат назвал штрафы, выговоры, а в особо серьезных случаях — увольнение за аморальный проступок, порочащий репутацию компании.
Иванов подчеркнул, что служебные романы между женатыми коллегами становятся одной из причин распада семей в стране. Он отметил, что последствия таких отношений выходят далеко за рамки личной жизни: страдают дети, рушатся судьбы, а работодатель несет ответственность за моральное состояние коллектива.
Важная роль в реализации подобных мер, по мнению депутата, должна принадлежать HR-специалистам. Иванов считает, что специалисты по кадрам обязаны внимательно следить за поведением сотрудников и предотвращать возникновение служебных романов среди женатых работников.
