Казахстан возобновляет прямое ж/д сообщение между Алма-Атой и Москвой

Прямое железнодорожное сообщение между крупнейшим городом Казахстана Алма-Атой и Москвой возобновится 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки», входящего в структуру «Казахстанских железных дорог».
«С 26 октября текущего года разрешен прямой железнодорожный маршрут Алма-Ата — Москва. Вагоны будут курсировать в составе поезда № 7/8 Алма-Ата — Саратов до станции Саратов и далее будут прицеплены к поезду № 85/86 Дербент — Москва и проследят до конечной станции Москва. Беспересадочные вагоны Алма-Ата — Москва будет курсировать с периодичностью дня через одну купе и одну плацкарту», — говорится в сообщении. Его передает ТАСС,
Прямое сообщение между Алма-Атой и Москвой было ограничено в 2017 году. Тогда отмечалось, что с 2013 года пассажиропоток на маршруте снижался, а поезд №?7/8 стал нерентабельным. Маршрут сократили до Саратова с пересадкой на поезд Саратов — Москва. Возобновление прямого рейса позволит пассажирам из Казахстана комфортнее и быстрее добираться до российской столицы.
