Путин поделился своим образом будущего Санкт-Петербурга

Это подсказка Беглову на сентябрьские выборы

27 января 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин представил свой образ будущего Санкт-Петербурга. Это стало известно из совещания по вопросам социально-экономического развития Северной столицы. По мнению экспертов, опрошенных URA.RU, встреча Путина с губернатором Бегловым также может в положительную сторону сказаться на предстоящих выборах главы региона. После поездки в Калининград президент отправился в Санкт-Петербург. Визит Путина в город на Неве выдался достаточно насыщенным. Изначально глава государства побывал на предприятии Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), на Балтийском заводе, где принял участие в торжественном мероприятии по закладке очередного атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград». Потом Путин посетил морской технический университет Санкт-Петербурга (СПбГМТУ), где пообщался со студентами-участниками спецоперации. Путин призвал и дальше наращивать экономические возможности Санкт-Петербурга и Ленинградской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Само совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга прошло в стенах СПбГМТУ. Путин назвал ключевые задачи, которые предстоит решить в ходе общения: «Укрепление приоритетных отраслей промышленности, таких как судостроение, фармацевтика и так далее, реализация потенциала сферы услуг и креативных индустрий, расширение инфраструктуры внешней торговли, в том числе за счет развития морских портов и терминалов. Все это — ключ к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, для того чтобы нарастить выпуск высокотехнологичной продукции и услуг, создать базу для открытия новых компаний, а значит, для повышения устойчивости, диверсификации экономики региона в целом». Путин призвал и дальше наращивать экономические возможности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По его словам, важно это делать именно комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития агломерации. Важность этой работы он пояснил тем, что мегаполис и область тесно связаны между собой. Президент призвал обсудить вопросы улучшения транспортного сообщения Санкт-Петербурга, чтобы людям «не приходилось часами добираться на работу и учебу» Фото: Размик Закарян © URA.RU Также президент поднял важную для петербуржцев тему. В ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные со строительством железнодорожной инфраструктуры. Он напомнил, что давал поручения предпринять шаги по развитию аэропортов Пулково и Левашово. Но ключевой акцент глава государства сделал именно на транспортной доступности города и области: «Обсудим, что в целом нужно сделать для улучшения транспортного сообщения, в частности доступности для ряда крупных жилых районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы людям не приходилось часами добираться на работу, учебу и в социальные объекты». Президент Путин в Северной столице представил образ будущего не только Санкт-Петербурга, но и всей страны, считает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. «Развитие агломераций, по мысли, которую транслирует правительство — стратегическая задача страны. Агломерации дают наибольший экономический прирост при вложении в них. И, конечно, самая крупная агломерация — это московская и петербургская. На повестке дня стоит создание некой единой агломерации Москва — Санкт-Петербург. Поэтому это будет один транспортный коридор, одна система коммуникации», — рассказала парламентарий. Политолог, руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына подчеркивает, что развитие агломераций Санкт-Петербурга является дополнительным вкладом в развитие экономики региона и повышение его туристической привлекательности. «Санкт-Петербург — город федерального значения, большой туристический центр, и то, что президент демонстрирует вовлеченность в его развитие, это совершенно логично», — считает эксперт. По словам Карягина, жители Северной столицы зачастую смотрят на Москву с завистью Фото: Александр Елизаров © URA.RU При этом собеседники URA.RU отмечают проблемы, существующие в транспортной инфраструктуре Санкт-Петербурга. Так, например, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин сказал, что жители Северной столицы зачастую смотрят на Москву с завистью. «В Москве каждый год открывается куча станций, а в Петербурге никак не могут открыть станцию „Театральную“. Жители Кудрово, которые покупали жилье в 2014 году с надеждой, что уже через пару лет у них будет метро, тоже раздосадованы. Поэтому метро уже является серьезной проблемой для города и транспортного развития», — подчеркнул он. Депутат Разворотнева согласна с мнением о том, что транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга существенно уступает московской. Она пояснила, что в Северной столице метро уже не соответствует современным требованиям: изнурительные пробки, есть проблемы с парковками, с выделенными полосами для движения общественного транспорта. Санкт-Петербургу только предстоит нагнать уровень Москвы. «Задача у Питера еще более сложная, чем у Москвы, поскольку плотность исторического слоя там гораздо выше. Сделать транспортный каркас, не повредив архитектурный облик — задача чрезвычайно проблематичная. Питеру не хватает системности. С участием Путина и тем подходом, который сейчас реализует правительство, есть все шансы продвинуться в этом направлении», — добавила она. Эксперты считают, что поездка президента в Санкт-Петербург может помочь главе региона на предстоящих выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперты также подчеркивают, что поездка президента в Санкт-Петербург может помочь главе региона на предстоящих выборах. «Встречи с первым лицом зачастую поднимают акции губернаторов вверх. Поэтому визит главы государства в Петербург — хорошая возможность для губернатора Беглова получить дополнительные репутационные очки. Важно этой возможностью грамотно воспользоваться — продемонстрировать президенту конкретные достижения регионального развития», — сказала Кислицына. «Встречу губернатора и президента можно назвать первым предвыборным мероприятием Беглова — неофициальный старт его предвыборной кампании. Очевидно, что встреча с президентом и анонс крупномасштабных проектов, которые требуются городу, безусловно, сыграют в плюс. Однако, чтобы полноценно оценить перспективы Беглова, шансы, риски, нужно дождаться хотя бы мая-июня», — резюмировал Карягин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин представил свой образ будущего Санкт-Петербурга. Это стало известно из совещания по вопросам социально-экономического развития Северной столицы. По мнению экспертов, опрошенных URA.RU, встреча Путина с губернатором Бегловым также может в положительную сторону сказаться на предстоящих выборах главы региона. После поездки в Калининград президент отправился в Санкт-Петербург. Визит Путина в город на Неве выдался достаточно насыщенным. Изначально глава государства побывал на предприятии Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), на Балтийском заводе, где принял участие в торжественном мероприятии по закладке очередного атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград». Потом Путин посетил морской технический университет Санкт-Петербурга (СПбГМТУ), где пообщался со студентами-участниками спецоперации. Само совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга прошло в стенах СПбГМТУ. Путин назвал ключевые задачи, которые предстоит решить в ходе общения: «Укрепление приоритетных отраслей промышленности, таких как судостроение, фармацевтика и так далее, реализация потенциала сферы услуг и креативных индустрий, расширение инфраструктуры внешней торговли, в том числе за счет развития морских портов и терминалов. Все это — ключ к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, для того чтобы нарастить выпуск высокотехнологичной продукции и услуг, создать базу для открытия новых компаний, а значит, для повышения устойчивости, диверсификации экономики региона в целом». Путин призвал и дальше наращивать экономические возможности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По его словам, важно это делать именно комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития агломерации. Важность этой работы он пояснил тем, что мегаполис и область тесно связаны между собой. Также президент поднял важную для петербуржцев тему. В ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные со строительством железнодорожной инфраструктуры. Он напомнил, что давал поручения предпринять шаги по развитию аэропортов Пулково и Левашово. Но ключевой акцент глава государства сделал именно на транспортной доступности города и области: «Обсудим, что в целом нужно сделать для улучшения транспортного сообщения, в частности доступности для ряда крупных жилых районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы людям не приходилось часами добираться на работу, учебу и в социальные объекты». Президент Путин в Северной столице представил образ будущего не только Санкт-Петербурга, но и всей страны, считает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. «Развитие агломераций, по мысли, которую транслирует правительство — стратегическая задача страны. Агломерации дают наибольший экономический прирост при вложении в них. И, конечно, самая крупная агломерация — это московская и петербургская. На повестке дня стоит создание некой единой агломерации Москва — Санкт-Петербург. Поэтому это будет один транспортный коридор, одна система коммуникации», — рассказала парламентарий. Политолог, руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына подчеркивает, что развитие агломераций Санкт-Петербурга является дополнительным вкладом в развитие экономики региона и повышение его туристической привлекательности. «Санкт-Петербург — город федерального значения, большой туристический центр, и то, что президент демонстрирует вовлеченность в его развитие, это совершенно логично», — считает эксперт. При этом собеседники URA.RU отмечают проблемы, существующие в транспортной инфраструктуре Санкт-Петербурга. Так, например, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин сказал, что жители Северной столицы зачастую смотрят на Москву с завистью. «В Москве каждый год открывается куча станций, а в Петербурге никак не могут открыть станцию „Театральную“. Жители Кудрово, которые покупали жилье в 2014 году с надеждой, что уже через пару лет у них будет метро, тоже раздосадованы. Поэтому метро уже является серьезной проблемой для города и транспортного развития», — подчеркнул он. Депутат Разворотнева согласна с мнением о том, что транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга существенно уступает московской. Она пояснила, что в Северной столице метро уже не соответствует современным требованиям: изнурительные пробки, есть проблемы с парковками, с выделенными полосами для движения общественного транспорта. Санкт-Петербургу только предстоит нагнать уровень Москвы. «Задача у Питера еще более сложная, чем у Москвы, поскольку плотность исторического слоя там гораздо выше. Сделать транспортный каркас, не повредив архитектурный облик — задача чрезвычайно проблематичная. Питеру не хватает системности. С участием Путина и тем подходом, который сейчас реализует правительство, есть все шансы продвинуться в этом направлении», — добавила она. Эксперты также подчеркивают, что поездка президента в Санкт-Петербург может помочь главе региона на предстоящих выборах. «Встречи с первым лицом зачастую поднимают акции губернаторов вверх. Поэтому визит главы государства в Петербург — хорошая возможность для губернатора Беглова получить дополнительные репутационные очки. Важно этой возможностью грамотно воспользоваться — продемонстрировать президенту конкретные достижения регионального развития», — сказала Кислицына. «Встречу губернатора и президента можно назвать первым предвыборным мероприятием Беглова — неофициальный старт его предвыборной кампании. Очевидно, что встреча с президентом и анонс крупномасштабных проектов, которые требуются городу, безусловно, сыграют в плюс. Однако, чтобы полноценно оценить перспективы Беглова, шансы, риски, нужно дождаться хотя бы мая-июня», — резюмировал Карягин.