Армения собралась купить малый модульный реактор

Армения купит малый атомный реактор у России, США, Китая или Кореи
Пашинян заявил о планах Армении купить малый ядерный реактор
Пашинян заявил о планах Армении купить малый ядерный реактор

Правительство Армении приняло решение о приобретении малого атомного модульного реактора и ведет переговоры с несколькими странами, включая Россию. Об этом в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Мы ведем переговоры с Россией, США, Китаем и Южной Кореей. Решение должно быть принято в течение года-двух. Мы купим у того, кто предложит нам подходящую цену и безопасные технологии. Здесь нет геополитики, не ищите ее», — отметил Пашинян на прямом включении в правительственном часе в парламенте Армении.

Окончательное решение о выборе поставщика технологий будет принято на основе лучшего ценового предложения и критериев безопасности. Премьер-министр подчеркнул, что вопрос не имеет геополитической подоплеки.

Тем временем эксплуатация действующей Армянской АЭС в Мецаморе продлевается благодаря сотрудничеству с российской компанией «Русатом сервис». В декабре 2023 года правительство Армении выделило 65 млн долларов на продление срока службы второго энергоблока станции до 2036 года.

Известно, что армянская АЭС обеспечивает около 30% электроэнергии страны и уже долгие годы работает при поддержке российских технологий, включая продление срока службы энергоблока до 2036 года при участии «Русатом сервиса». Ранее премьер-министр Пашинян и президент России Путин обсуждали перспективы модернизации станции и варианты строительства новых мощностей, подчеркивая прагматичный подход Армении к выбору партнера для ядерных проектов.

