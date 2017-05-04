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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
05:52  04 мая 2017 0

Футбольным фанатам предлагают продавать пиво на чемпионате мира-2018 по «паспорту болельщика»

Фанзона ЧМ по футболу 2014: первая игра Бразилия-Хорватия. Екатеринбург, фан-зона парк маяковского, болельщики
Пропуск на стадион станет подтверждением возраста при покупке алкоголяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зрители чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года получат «паспорта болельщика». Пластиковая карточка с фотографией будет служить для них пропуском на стадион. Одновременно предлагается использовать ее для подтверждения возраста при покупке алкоголя.

С таким предложением выступило российское подразделение международной пивоваренной компании, сообщают «Известия». В настоящее время алкоголь, в том числе пиво, не продают лицам до 18 лет. При сомнении у продавца следует предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Использование обязательного „паспорта болельщика“ позволит ускорить обслуживание на стадионах и минимизировать возможный негатив в случае отсутствия документа, подтверждающего возраст», — заявили представители компании.

Пока это предложение еще находится в стадии обсуждения.

Кубок конфедераций под эгидой FIFA пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах Российской Федерации с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Наталья Володина
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